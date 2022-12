Cazul lui Victor Pleșcanov, condamnat la Tiraspol pentru critica războiul Rusiei în Ucraina, discutat la Chișinău. Viața lui Pleșcanov „ar fi în afara oricărui pericol”, potrivit așa-numitor autorități din stânga Nistrului

Cazul lui Victor Pleșcanov, condamnat de o așa-numita „judecătorie a orașului Tiraspol” la trei ani și două luni privațiune de libertate pentru critica războiul Rusiei în Ucraina, a fost discutat vineri, 2 decembrie, de reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului, în cadrul întrevederii de lucru în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană.

Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Oleg Serebrian, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că Vitali Ignatiev, așa-zisul ministru de externe din stânga Nistrului, a informat Chișinăul despre faptul că viața lui Victor Pleșcanov „ar fi în afara oricărui pericol”. Potrivit lui Oleg Serebrian, reprezentanții Tiraspolului au nu au oferit „un răspuns clar” la solicitările Chișinăului privind vizita de urgență a reprezentanților OSCE la penitenciarul în care se află Pleșcanov.

„În agenda discuțiilor de azi am abordat cazul cetățeanului Pleșcanov. Am văzut recent în presă știri privind starea lui morală și de sănătate. Îndată după ce am aflat despre această știre am solicitat ajutorul OSCE în vedera obținerii mai multor informații. În cadrul discuțiilor de azi, domnul Ignatiev m-a informat despre faptul că viața respectivului cetățean ar fi în afara oricărui pericol. Totodată, reprezentanții Tiraspolului au semnalat despre existența unor probleme similare, din perspectiva lor, în peniternciarele controlate de autoritățoile constiuționale ale R. Moldova, unde sunt câșiva deținuți din regiunea transnistreană.