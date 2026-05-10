Un minor decedat și un militar rănit, după o împușcătură pe teritoriul unei unități militare

Un copil de 16 ani a decedat după ce a intrat în stare de șoc și și-a pierdut cunoștința imediat ce un militar prin contract, în vârsta de 20 de ani, ar fi manipulat necorespunzător o armă de tip Glock și a tras o împușcătură. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de medici, minorul a decedat la scurt timp după internare, cauza preliminarǎ fiind un stop cardiac, informează poliția.

În urma împușcăturii, preliminar accidentale, un militar în termen în vârsta de 18 ani a fost rănit și transportat la spital, fiind în afara oricărui pericol.

Situația s-a produs duminică, 10 mai 2026, pe teritoriul unei unități militare din municipiul Cahul. Poliția din Cahul a fost alertată la ora 13:30. Arma a fost ridicată pentru expertiză, iar polițiștii și procurorii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului, mai informează poliția.