Care sunt prioritățile reale ale R. Moldova pentru anul 2026?

În 2026, R. Moldova va trebui să ia decizii clare privind direcția de dezvoltare a țării. Problemele economice, funcționarea justiției, securitatea energetică și aderarea la Uniunea Europeană rămân teme importante pentru societate.

Pentru a înțelege ce ar trebui pus pe primul loc, am solicitat opiniile unor experți și analiști politici. I-am întrebat care domenii necesită cele mai urgente schimbări și ce reforme nu mai pot fi amânate.

Ce domenii ar trebui să fie puse pe primul loc de către autorități și de ce? Ce reforme trebuiesc duse până la capăt?

Anatol Țăranu, analist politic

Eu cred că prioritatea anului 2026 este reforma economică, pentru că de asta depind toate celelalte lucruri. Dacă economia este într-o stare precară, asta va fi grav pentru imaginea guvernării proeuropene și ar putea să scadă din atractivitatea europeană a societății. Deci, reforma economică, ridicarea eficienței economice – sunt prioritatea numărul unu a acestui an, dar, desigur, eficiența economică este legată inclusiv de reforme în toate celelalte domenii și, în primul rând, în domeniul juridic. Dacă aici se vor înregistra anumite succese, asta va continua să mențină atractivitatea europeană în societate.

O altă prioritate a anului, desigur, este creșterea exigenței față de tentativele dușmănoase de a destabiliza R. Moldova, iar toate prioritățile acestui an trebuie să se regăsească în societate. Reieșind din ultimele declarații pe care le-a făcut Maia Sandu, ar trebui să fie declanșată o dezbatere amplă în societate despre perspectiva statului R. Moldova: cum ar trebui să ne dezvoltăm și care este perspectiva noastră din punctul de vedere al apropierii și cooperării cu România.

Ileana Racheru, expertă în spațiul ex-sovietic și doctoră în științe politice

Prima prioritate ar fi întărirea securității R. Moldova. Și, când vorbim de securitate, vorbim de aspecte care țin de procurarea de armament, de training în armată. Practic, tot ce înseamnă sporirea efectivelor militare ale R. Moldova, în încercarea de a avea o armată cât de cât funcțională, chiar dacă este mică. În același timp, sporirea unor capacități de apărare. De exemplu, am văzut că, în final, până la urmă, au reușit să procure, cumva, un radar.

Știu că R. Moldova este un stat neutru, dar neutralitatea nu înseamnă că trebuie să te regăsești în situația în care era R. Moldova în 2022, în care Rusia spunea că invadează, iar R. Moldova nu avea deloc cu ce să se apere. Neutralitatea nu presupune lipsa capacităților defensive. Tot când vorbesc de securitate, mă gândesc la creșterea rezilienței societății. Ar trebui ca capacitățile acestea de apărare, în special pentru populația din R. Moldova, neapărat și pentru diasporă, să fie sporite. O altă chestiune: cred că R. Moldova ar trebui, în domeniul securității, să-și întărească mai mult reziliența instituțiilor și capacitățile instituțiilor, inclusiv în ceea ce privește regiunea transnistreană.

Ar trebui întărite instituțiile, atât în ceea ce privește capacitățile de resurse umane, cât și, să spunem, înființarea în fiecare minister sau în diverse alte instituții a unor grupuri de lucru sau departamente special dedicate procesului de reintegrare. O altă componentă care ține atât de securitate, cât și de dezvoltarea economică, ar fi un lobby intens pentru deschiderea oficială a negocierilor cu privire la aderarea la Uniunea Europeană anul acesta. Cred că ar trebui făcute eforturi și lucrurile vor avansa, dacă nu în prima parte a anului, cel puțin, în a doua.

Ion Tăbârță, analist politic

Prioritatea zero pentru Guvernul R. Moldova în anul 2026, desigur, se referă la procesul de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană. Am intrat în așa-numita „fază tehnică”. Urmează să fie deschise negocierile pe trei clustere din cele șase. Totodată, scopul este ca în 2026 negocierile să înceapă în toate cele șase. Reieșind din procesul de negocieri, desigur că avem câteva domenii care sunt importante. Ne referim la reforma teritorial-administrativă, care este o reformă importantă pentru aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană. Dacă este un moment prielnic să se implementeze această reformă, acesta este 2026, pentru ca în 2027, la alegerile locale generale, această reformă să intre în vigoare.

Un alt subiect care va rămâne prioritar în 2026, ca și în alți ani, este procesul de reformă a justiției. Sistemul s-a opus foarte mult acestei reforme până la alegerile parlamentare din 2025, mizând pe schimbarea guvernării. Asta nu s-a întâmplat, de aceea guvernarea ar trebui să reimpulsioneze procesul de reformare a justiției în 2026. Un alt subiect important, și aici cred că trebuie să punem temelia, este problema transnistreană, apărută în contextul negocierilor, și anume că dimensiunea europeană a regiunii transnistrene nu trebuie să se reducă doar la partea economică.

Mariana Iațco, doctoră în științe politice

În 2026, R. Moldova trebuie să își concentreze eforturile pe consolidarea rezilienței economice și pe reducerea inegalităților sociale. Țara noastră are nevoie de o viziune de dezvoltare care să echilibreze stabilitatea macroeconomică cu investițiile în oameni și comunități. Prioritatea numărul unul în continuare trebuie să fie crearea locurilor de muncă bine plătite și stimularea mediului antreprenorial, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, care constituie circa 97% în economia moldovenească. Acestea reprezintă motorul economiei locale, dar se confruntă încă cu o birocrație excesivă, acces limitat la finanțare și lipsa forței de muncă calificate. Un program național de sprijin pentru tinerii antreprenori și prioritizarea investițiilor ar putea aduce un impact major.

În paralel, reforma educației și formării profesionale trebuie continuată și corelată cu nevoile pieței muncii. Investiția în capitalul uman prin digitalizare, inovare și recalificare este cheia competitivității economice pe termen lung. Dimensiunea socială trebuie în continuare să rămână în centrul politicilor publice. Combaterea sărăciei, extinderea programelor de sprijin pentru familiile vulnerabile și accesul echitabil la servicii de sănătate, de educație – sunt condiții necesare pentru coeziunea socială.

Mihaela Sirițanu, expertă Watchdog în politici economice

Prioritățile pentru 2026 trebuie să fie orientate spre rezultate concrete, capabile să consolideze statul și să transforme sprijinul extern în beneficii vizibile pentru cetățeni.

Prima prioritate este statul de drept, cu accent pe funcționarea reală a justiției. Finalizarea evaluării judecătorilor și procurorilor, reducerea duratei proceselor și existența unui istoric credibil de condamnări în dosarele de corupție la nivel înalt sunt esențiale pentru încrederea publică și stabilitatea pe termen lung.

A doua prioritate strategică este reforma achizițiilor publice. Capacitatea de a absorbi rapid și corect aproximativ 2 miliarde de euro din fonduri europene depinde direct de proceduri transparente, digitale și profesioniste. Simplificarea regulilor, profesionalizarea autorităților contractante și utilizarea pe scară largă a platformelor electronice trebuie tratate ca o urgență națională.

A treia direcție-cheie este capacitatea administrativă. Instituțiile publice trebuie consolidate pentru a planifica, implementa și monitoriza proiecte complexe, în special la nivel local. Stabilitatea funcției publice, atragerea specialiștilor și digitalizarea serviciilor sunt condiții obligatorii pentru absorbția fondurilor și livrarea politicilor publice.

Nu în ultimul rând, reziliența economică și energetică trebuie susținută prin investiții în infrastructură, eficiență energetică și sprijin pentru mediul de afaceri. În 2026, succesul R. Moldova va fi măsurat nu prin strategii adoptate, ci prin bani investiți corect și beneficii concrete pentru cetățeni.