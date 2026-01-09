Carantină de 30 de zile în comuna Sipoteni, după confirmarea unui caz de rabie la o bovină

În comuna Sipoteni a fost instituită carantină pe un termen de 30 de zile, perioadă în care vor fi aplicate măsuri stricte de control sanitar-veterinar, după ce a fost examinat un caz confirmat de rabie, depistat la o bovină pe teritoriul comunei, de către Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a raionului Călărași.

În urma examinării subiectului, CSE a raionului Călărași a adoptat Decizia nr. 01/01 din 09.01.2026, „Cu privire la prevenirea și combaterea focarului de rabie pe teritoriul comunei Sipoteni, raionul Călărași”. Prin această decizie a fost aprobat Planul de măsuri antiepizootice pentru eradicarea și profilaxia rabiei în localitate.

Conform hotărârii, în comuna Sipoteni a fost instituită carantină pe un termen de 30 de zile, perioadă în care vor fi aplicate măsuri stricte de control sanitar-veterinar. Totodată, au fost stabilite sarcini și împuterniciri clare pentru instituțiile responsabile, în vederea implementării măsurilor necesare pentru limitarea și prevenirea răspândirii bolii.

Autoritățile atenționează că nerespectarea măsurilor prevăzute în acea decizie, constituie încălcarea legislației și atrage răspundere, fiind sancționată conform cadrului normativ în vigoare.

Responsabilii îndeamnă cetățenii și deținătorii de animale să manifeste responsabilitate maximă, să respecte restricțiile impuse și să colaboreze cu serviciile abilitate, pentru protejarea sănătății publice și prevenirea extinderii focarului de rabie.