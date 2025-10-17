Bagaj cu substanță explozivă, depistat pe Aeroport. Poliția de Frontieră îndeamnă la „calm”

Pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” de la Chișinău a fost depistat vineri, 17 octombrie, un bagaj în care se presupune că s-ar afla o substanță explozivă. Informația a fost confirmată de către Poliția de Frontieră.

Polițiștii de frontieră spun că au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și personalului din Aeroport.

La fața locului sunt prezente subdiviziunile specializate ale MAI. Procedura de înregistrare este suspendată și există posibilitatea unor modificări ale zborurilor planificate.