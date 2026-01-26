Avocatul Poporului va verifica acțiunile autorităților în cazul decesului militarului care s-a împușcat mortal la Florești

Avocatul Poporului, Ceslav Panico, s-a sesizat din oficiu în legătură cu decesul militarului prin contract, care îndeplinea serviciul într-o unitate militară din garnizoana Florești. Ombudsmanul va analiza circumstanțele acestui caz și „măsurile întreprinse de autorități după producerea incidentului, modul în care este desfășurată ancheta internă, precum și existența sau lipsa unor mecanisme reale de prevenire și protecție a militarilor din perspectiva drepturilor omului”.

Ombudsmanul critică practica Ministerului Apărării care invocă secretul de stat pentru refuzul furnizării unor informații de interes public, reamintind că „legea interzice secretizarea faptelor ce țin de încălcarea drepturilor omului”.

Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Apărării, militarul a decedat la 24 ianuarie 2026, în urma unei plăgi prin împușcare cu arma din dotare. Incidentul ar fi avut loc pe 20 ianuarie 2026, în timpul serviciului. Bărbatul avea 24 de ani.

Ombudsmanul va analiza circumstanțele acestui caz „din perspectiva respectării dreptului la viață, a interzicerii tratamentelor inumane sau degradante și a obligației statului de a asigura o anchetă efectivă”.

„Vor fi examinate măsurile întreprinse de autorități după producerea incidentului, modul în care este desfășurată ancheta internă, precum și existența sau lipsa unor mecanisme reale de prevenire și protecție a militarilor din perspectiva drepturilor omului”, se arată în mesajul lui Ceslav Panico.

Ombudsmanul solicită Ministerului Apărării „să coopereze pe deplin cu Oficiul Avocatului Poporului în vederea identificării cauzelor și circumstanțelor producerii acestui incident, din perspectiva protecției și respectării drepturilor omului în Armata Națională, precum și a altor aspecte ce țin de buna guvernare a instituției militare, care ar fi putut preveni decesul militarului”.

Totodată, instituția critică practica invocării secretului de stat pentru refuzul furnizării unor informații de interes public, reamintind că „legea interzice secretizarea faptelor ce țin de încălcarea drepturilor omului”.

„De mai mulți ani, la solicitările Avocatului Poporului de furnizare a informațiilor relevante pentru evaluarea respectării drepturilor omului, necesare elaborării Raportului anual privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova, Ministerul Apărării invocă în mod constant caracterul de secret de stat al informațiilor solicitate. Această practică persistă în pofida prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 245/2008 privind secretul de stat, care stabilesc expres că nu se atribuie la secret de stat și nu pot fi secretizate informațiile privind faptele de încălcare a drepturilor și libertăților omului și ale cetățeanului. Totodată, legea interzice secretizarea informațiilor în cazul în care aceasta ar putea limita accesul la informații de interes public, ar putea avea un impact negativ asupra realizării programelor de stat sau sectoriale ori ar putea afecta respectarea obligațiilor asumate de Republica Moldova în temeiul legislației naționale și al tratatelor internaționale la care este parte”, se arată în mesajul lui Panico.

Anterior, Ombudsmanul s-a autosesizat și în alte cazuri de deces survenite în Armata Națională, formulând cu o serie de recomandări în rapoartele anuale privind respectarea drepturilor omului pentru anii 2023 și 2024, însă „acestea au rămas, în mare parte, neimplementate”. De asemenea, în a doua jumătate a anului 2025, au fost constatate mai multe cazuri de violență în unități militare, inclusiv altercații între militari și incidente cu consecințe medicale grave.

Printre recomandările Avocatului Poporului se regăsesc: „contractarea și angajarea psihologilor în unitățile militare; instituirea unui mecanism funcțional de evaluare psihologică periodică și detaliată a militarilor, cu accent pe identificarea timpurie a semnelor de suferință emoțională sau vulnerabilitate psihologică; elaborarea de instrucțiuni și proceduri operaționale standard privind prevenirea bullyingului și a violențelor fizice sau sexuale în unități; precum și îmbunătățirea mecanismelor de raportare și examinare eficientă, confidențială și promptă a plângerilor privind eventuale abuzuri față de militari, în special față de militarii în termen”.

Oficiul Avocatului Poporului încurajează militarii, membrii familiilor acestora și alte persoane care dețin informații despre cazuri similare să sesizeze instituția la adresa de email [email protected].