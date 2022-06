„Avia Invest” SRL, companie care gestionează Aeroportul Internațional Chișinău, amendată cu 31,21 de milioane de lei de Consiliul Concurenței – DOC

„Avia Invest” SRL, companie care gestionează Aeroportul Internațional Chișinău, a fost amendată cu 31,21 de milioane de lei de Consiliul Concurenței (CC), pe motiv că nu a executat la timp o decizie anterioară a CC, prin care au fost constatate două practici abuzive implementate de „Avia Invest” SRL în raport cu întreprinderea „MGH Ground Handling” SRL, una din companiile care prestează servicii de handling la sol în cadrul Aeroportului Internațional Chișinău.

Practicile s-au manifestat, potrivit Consiliului Concurenței, prin: impunerea inechitabilă şi nejustificată a termenului de valabilitate a contractului de locațiune și prin aplicarea diferențiată a tarifelor pentru prestarea serviciilor de locațiune întreprinderilor de handling la sol.

În 2020, pentru încălcările comise, Consiliul Concurenței a sancționat compania „Avia Invest” SRL cu 31,63 milioane lei și a obligat „Avia Invest” SRL, până la data de 31 decembrie 2020, să înlăture încălcările constatate și să informeze Consiliul Concurenței despre executarea acestor obligații până la data de 31 decembrie 2020.

Atunci, Consiliul Concurenței a decis că va aplica din 1 ianuarie 2021, penalitatea cu titlu cominatoriu în mărime de 5 % din cifra de afaceri zilnică medie realizată în anul anterior sancționării, pentru fiecare zi de întârziere a executării în termen a obligațiilor prescrise în decizia din 2020.

„Urmare a monitorizării executării acelei deciziei, Consiliul Concurenței a constatat că „Avia Invest” SRL, în perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021, nu a executat obligația prescrisă în ceea ce privește încetarea comiterii încălcării cu privire la aplicarea diferențiată a tarifelor pentru prestarea serviciilor de locațiune întreprinderilor de handling la sol. Astfel, neexecutarea acestei obligații timp de un an a constituit temei pentru aplicarea penalității cu titlu comenatoriu întreprinderii „Avia Invest” SRL în mărime de 31,21 milioane de lei”, arată un comunicat al CC.

În cadrul unui briefing de presă, Alexei Gherțescu, președintele Consiliului Concurenței, a afirmat că instituția pe care o conduce supraveghează activitatea întreprinderii „Avia Invest”, iar în cazul în care vor fi depistate alte semne ale încălcării legislației concurențiale, ar mai putea fi inițiată o investigație în privința activității „Avia Invest”.

„Actualmente, decizia a fost transmisă și întreprinderilor vizate. În primul rând, întreprinderii „Avia Invest”, care are la dispoziție o perioadă pentru contestarea acestei decizii în instanța de judecată. O să vedem dacă va fi sau nu contestată această decizie în instanță. Respectiv, la moment, noi am finalizat procedura care a fost legată de sancțiunea în privința deciziei care a fost emisă în 2020. Acea încălcare a fost deja înlăturată și compania urmează să achite această amendă, în cazul în care decizia nu va fi contestată în instanța de judecată. Noi supraveghem activitatea întreprinderii „Avia Invest”, care gestionează Aeroportul, și în cazul depistării unor alte semne de încălcare a legislației concurențiale, am putea să inițiem și alte investigații în privința activității acestei companii. Noi avem o astfel de investații, însă detalii la moment nu pot să ofer”, a declarat Gherțescu.