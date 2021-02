DOC/ „Acord de soluționare” prin intermediari între Platon și Șor. La începutul anului a fost semnat un acord între companii afiliate celor doi controversați oameni de afaceri într-un litigiu de 40 de milioane de lei

După ce Veaceslav Platon a amenințat public că va cere insolvabilitatea „Avia Invest”, companie care gestionează Aeroportul Internațional Chișinău și va cere ca aceasta să ajungă în administrarea statului din cauza unei datorii pe care o firmă afiliată lui Ilan Șor o avea către compania de asigurări „Moldasig”, cei doi controversați oameni de afaceri au semnat, prin intermediari, la începutului acestui an un „acord de soluționare” care prevede soluționarea litigiului și plata acelei datorii în rate, până în luna august 2022.

Moldasig renunță astfel la cererea de a intenta procedura de insolvabilitate pe numele companiei „Avia Invest”, cea care figura ca garant în contractul de împrumut semnat în aprilie 2019 de către Moldasig și firma afiliată lui Ilan Șor, SRL „DFI”.

În luna noiembrie 2020, după ce prin intermediul instanței de judecată obținea controlul asupra companiei de asigurări Moldasig, Veaceslav Platon, care fusese eliberat din închisoare în luna iunie 2020, anunța public că va cere intentarea procedurii de insolvabilitate a companiei „Avia Invest”, cea care gestionează Aeroportul Internațional Chișinău în urma unui contract de parteneriat public-privat.

Ce spunea Platon în noiembrie 2020

Platon făcea referire la o datorie nestinsă de 40 de milioane de lei pe care firma afiliată lui Ilan Șor, politician anunțat în căutare de organele de drept, o datora către Moldasig. Tot atunci, Platon spunea că va cere ca statul să preia administrarea firmei care gestionează aeroportul.

„Imediat cum am ajuns, după decizia instanței, în conducerea companiei (Moldasig, n.r.), am inițiat procedura de întoarcere a acestei datorii de 40 de milioane de lei către Moldasig de la Avia Invest. Am trimis notificare pentru începerea ulterioară a procedurii de faliment, pentru ca instanța să numească un administrator și să predea administrarea Avia Invest către stat. Deci, ceea ce statul deja de un an și jumătate nu poate face, noi o vom face timp de zece zile”, declara Platon în noiembrie 2020, într-un interviu acordat pentru unimedia.info.

În aceeași perioadă, Platon a spus și cu alte ocazii că Aeroportul trebuie să revină în proprietatea statului pentru că ar fi fost achiziționat cu bani din miliardul sustras din sistemul bancar. Tot atunci, Avia Invest susținea că declarațiile lui Platon reprezintă un atac raider.

,,Nu vom permite implicarea companiei noastre în răfuieli mafiote și apelăm la instituțiile responsabile din Republica Moldova să-și exercite obligațiile și să asigure climatul de afaceri în limitele legii și apărării investițiilor”, se arăta în comunicatul de presă remis de Avia Invest.

Contractul din aprilie 2019 pentru un împrumut de 40 de milioane de lei

Veaceslav Platon făcea referire la un contract de împrumut semnat la 23 aprilie 2019 de către compania de asigurări „Moldasig” și firma „DFI” SRL, care era, în acea perioadă, proprietatea companiei „Dufremol” SRL, fondată și administrată de Ilona Șor, mama vitregă a controversatului afacerist și politician, Ilan Șor. La 23 aprilie 2019, Moldasig împrumuta 40 de milioane de lei pentru 30 de zile calendaristice firmei „DFI” SRL, iar în calitate de garant al rambursării datoriei a fost inclusă compania „Avia Invest”.

La 23 mai 2019, nici „DFI”, nici „Avia Invest” nu au rambursat banii către Moldasig. La 22 decembrie 2020, după ce controlul asupra Moldasig a fost preluat de către Veaceslav Platon, Moldasig a semnat un contract de cesiune a creanțelor cu firma „Alfa Collect”. Mai exact, Moldasig preda firmei „Alfa Collect” o datorie de 10 milioane de lei, 2,5 milioane de lei în calitate de diferență de curs valutar și încă 99,4 milioane de lei în calitate de penalități.

Ianuarie 2021: Moldasig și Avia Invest decid să colaboreze în domeniul asigurărilor „în condiții avantajoase pentru ambele părți”, iar datoria să fie achitată în rate

În același context, la 11 ianuarie 2021 Moldasig, în calitate de creditor a celeilalte părți din datoria de 40 de milioane de lei a încheiat cu firmele „DFI” SRL și „Avia Invest”, dar și cu noul debitor, Adrian Buruiană o nouă înțelegere. Conform „acordului de soluționare” (мировое соглашение, n.r.), cele trei entități se obligă să plătească, în rate datoria rămasă de 30 de milioane de lei, 10,8 milioane de lei în calitate de procente și 150 de mii de lei în calitate de cheltuieli judiciare.

În document se menționează că „la data semnării acordului de soluționare, datoria SRL „DFI”, „Avia Invest” și Adrian Buruiană” reprezenta suma de 40,982 milioane de lei. Părțile s-au înțeles ca datoria să fie rambursată, în rate lunare, a câte 2 milioane de lei, începând cu 15 ianuarie 2021 și până la 15 august 2022. În același document se mai menționează că după plata ultimei tranșe, părțile vor recalcula dobânzile împrumutului. Părțile au convenit ca procesul de judecată care are la bază datoria de 40 de milioane de lei să fie încetat.

Suplimentar, în „acordul de soluționare” se precizează că „Moldasig” și „Avia Invest” s-au înțeles să semneze un acord de parteneriat în domeniul asigurărilor în condiții avantajoase pentru ambele părți.

Șor și Platon, ambii condamnați în dosarul fraudei bancare, dar ambii aflați în libertate

Moldasig a fost reprezentată la semnarea acestui acord de către administratorul provizoriu, Dumitru Tuliuliuc, iar Avia Invest și „DFI” SRL de către Boris Salov și Alexandru Filip. Informațiile publice arată că Andrian Buruiană, noul debitor din această afacere este fondator și administrator la compania Air Handling, o altă firmă afiliată lui Ilan Șor, liderul partidului cu același nume, condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare în prima instanță în dosarul fraudei bancare. Șor este anunțat în căutare, el plecând din țară imediat după ce de la guvernare a plecat Partidul Democrat din Moldova, condus în acea perioadă de către Vladimir Plahotniuc.

În ultimul an și jumătate, Ilan Șor transmite mesaje doar online, procurorii anunțând că el a părăsit țara imediat după ce Vladimir Plahotniuc a cedat puterea, în iunie 2019

Veaceslav Platon a fost și el condamnat la 18 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare în aprilie 2017. Deși ulterior sentința a fost menținută inclusiv de către Curtea Supremă de Justiție. La 15 iunie 2020, după ce demersul de suspendare a executării pedepsei depus de procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a fost admis, Veaceslav Platon a fost eliberat. Ulterior, instanța de judecată a admis cererea procuraturii de a revizui dosarul Platon, proces care se desfășoară în această perioadă la Judecătoria Chișinău.

Veaceslav Platon a fost eliberat din închisoare deși era condamnat, definitiv și irevocabil, în urma unei solicitări venite din partea procurorului general, Alexandr Stoianoglo

Înainte de a-l elibera pe Platon, procurorul general anunța că „dosarul în privința lui Veaceslav Platon a fost falsificat în totalitate, iar principalul beneficiar al furtului miliardului ar fi fost Vlad Plahotniuc”. Platon fusese reținut și extrădat din Ucraina în baza unui denunt depus de Ilan Șor.

Înainte de semnarea „acordului de soluționare” dintre Moldasig și firme afiliate lui Ilan Șor, cei doi controversați oameni de afaceri s-au acuzat în dese rânduri de ilegalități și implicare în frauda bancară.

Platon: „Cu domnul Șor, niciodată nu o să am relații normale”

Contactat de ZdG, Veaceslav Platon a argumentat semnarea acordului cu firmele afiliate lui Șor prin faptul că „reprezentanții statului nu au manifestat interes” iar el a devenit subiectul mai multor acuzații.

„După anunțul nostru, atât din dreapta, cât și din stânga, au început diferite acuzații, că „e un atac raider asupra Moldasig”, că noi ne dorim să capturăm „Avia Invest” și așa mai departe. Dar știți, nimeni dintre reprezentanții statului nu ni s-au adresat, dintre politicieni, la fel. Astfel, noi am înțeles că nimeni nu are nevoie de asta și că aceste declarații privind necesitatea întoarcerii Aeroportului în gestiunea statului, este un fake (fals, n.r.) care este orientat, exclusiv, la primirea unor dividende politice, dar, în realitatea, tuturor le este indiferent. Pe de altă parte, statul și reprezentanții lui nu manifestă nici un interes să primească Aeroportul, dar noi ca organizație nu avem nicio competență să gestionăm astfel de obiecte complicate de infrastructură. Noi nu avem aptitudini profesionale pentru a face acest lucru. Am așteptat, pare-mi-se, o lună și jumătate, dar între timp, am scris scrisori, am încercat să luăm legătura cu reprezentanții statului, cu reprezentanții partidelor politice care cel mai mult „strigau” despre acest lucru. Reacții zero. Reieșind din aceste circumstanțe, conducerea companiei a luat decizia totuși să primească banii de la „Avia Invest” și să nu se mai joace în aceste jocuri politice”, susține Platon.

Întrebat dacă acest fapt înseamnă că a avut discuții, în această perioadă, cu Ilan Șor și că cei doi au normalizat relațiile, Platon a precizat că el „cu domnul Șor, niciodată nu o să am relații normale și cu atât mai mult să discut cu el, eu niciodată nu o să o fac. Noi putem discuta, doar în sala de judecată”.

Totodată, întrebat despre colaborarea dintre cele două companii în sfera asigurărilor, Platon a declarat că, de fapt, „conducerea Moldasig, având în vedere că firma a fost prejudiciată din punct de vedere financiar și moral, a solicitat, în calitate de compensare parțială, să asigure obiectele „Avia Invest” la companie. Aceasta este o activitate comercială normală”, crede Platon.

La precizarea ZdG precum că oamenii ar putea interpreta acest acord drept o apropiere între el și liderul partidului Șor, Platon a punctat că „doar oamenii proști vor interpreta astfel, iar cei deștepți vor înțelege că, într-un final, noi am lăsat mâinile în jos și că interesele statului nu are cine le apăra și că în această țară, fiecare e pentru dânsul”.

Reprezentanții Avia Invest nu au răspuns la întrebările remise de ZdG despre semnarea acordului dintre companie și Moldasig.