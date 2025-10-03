Asigurările date de Tiraspol au eșuat. Alimentarea cu apă caldă a fost întreruptă, iar la stațiile PECO nu se mai vinde gaz

Deși Tiraspolul a anunțat introducerea, pentru o perioadă de aproximativ zece zile, a unui așa-numit „regim de economisire a gazului”, susținând că locuitorii nu vor simți schimbări, vineri, 3 octombrie, cetățenii regiunii transnistrene au avut de suferit în urma mai multor consecințe, conform portalului Zona de Securitate.

Potrivit portalului, vineri, 3 octombrie, au fost oprite centralele „Tirasteploenergo”:

de la ora 07:00 — în Dubăsari și Grigoriopol,

de la ora 13:00 — în Rîbnița, Tiraspol, satul Sucleia și raionul Slobozia.

Drept consecințe, alimentarea cu apă caldă pentru consumatorii conectați la rețeaua centralizată a fost întreruptă, iar stațiile de alimentare cu gaz metan au fost închise, transmite Zona de Securitate.

Cu doar o zi înainte, a fost introdus „regimul de economisire”, din cauza problemelor în livrările de gaz, plătit de Federația Rusă. Potrivit surselor Zona de Securitate, introducerea acestui regim este legată de întârzierea plăților pentru gaz. În prezent, livrările sunt asigurate printr-o schemă intermediată de Federația Rusă, care folosește o companie înregistrată în Dubai și firma MET din Ungaria, prin intermediul căreia gazul ajunge în final în regiunea transnistreană.

Pretinsul ministru al economiei din regiune a justificat măsura impusă prin „circumstanțe nefavorabile” și a promis că, după expirarea perioadei, și consumatorii industriali sau comerciali vor fi alimentați în mod obișnuit.

În același timp, reprezentanții de la Tiraspol au ținut să transmită că Federația Rusă „face tot posibilul” pentru a asigura regiunea cu gaze pentru iarnă.

Aceasta nu este prima dată când administrația nerecunoscută recurge la asemenea formule de „temporizare” și transmite mesaje liniștitoare pentru populație, la începutul lunii iunie când a avut loc o astfel de întârziere stațiile de alimentare auto cu gaz au fost stopate, iar apa caldă nu era furnizată către consumatori.