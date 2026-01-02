Aproape 295 de mii de elevi au ajuns să beneficieze de mâncare gratuită în cantinile școlare în 2025

Numărul copiilor care se pot bucura zilnic de o masă caldă gratuită la școală a crescut cu 118%, de la 135 de mii la aproape 295 de mii de elevi, după ce a fost extins programul de alimentație gratuită pentru elevii claselor gimnaziale, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Totodată, Guvernul a alocat circa 200 de milioane de lei pentru dotarea și modernizarea cantinelor din peste 1000 de școli din toată țara, fiecare instituție beneficiind de investiții de până la 2,3 milioane de lei. Pentru municipiul Chișinău au fost repartizate 100 de milioane de lei, bani ce au fost destinate pentru 110 instituții, dintre care 107 sunt subordonate Consiliului municipal Chișinău și trei instituții sunt subordonate direct Ministerului Educației și Cercetării.

Fiecărei instituții i s-a atribuit o sumă inițială fixă de 200 de mii de lei, la care s-a adăugat o componentă variabilă calculată în funcție de numărul de elevi din clasele V-IX. Astfel, sumele alocate variază între 241 500 lei pentru instituțiile cu un număr redus de elevi și 2 304 100 lei pentru cele mai mari instituții, care vor alimenta suplimentar peste 1000 de elevi.

Alte 100 de milioane de lei au fost repartizate celor 901 instituții de învățământ din afara municipiului Chișinău. Formula de calcul a fost similară, dar cu o sumă fixă mai mică – 20 de mii de lei per instituție – la care s-a adăugat un supliment de 713,49 lei pentru fiecare elev din clasele 5-9.

„MEC va continua să îmbunătățească accesul la educație de calitate și să contribuie la dezvoltarea unui mediu școlar mai performant, care să asigure creșterea armonioasă a fiecărui copil”, a declarat MEC.

Începând cu 1 septembrie 2025, MEC a anunțat că elevii claselor V-IX din instituțiile de învățământ din R. Moldova vor beneficia de mic dejun gratuit. O hotărâre în acest sens a fost aprobată de Guvern miercuri, 26 februarie.

Măsura se referea la aproximativ 153 de mii de elevi și reprezinta o extindere a programului de alimentație gratuită, care până acum era destinat doar copiilor din clasele primare. De acest sprijin beneficiază inclusiv elevii din școlile profesionale și cele cu profil sportiv, precum și cei din clasele V-XII din raioanele de est ale R. Moldova, municipiul Bender și instituțiile de învățământ aflate în zona de securitate, conform unui comunicat al Executivului.

În plus, actul prevede aprobarea unui ordin privind normele sanitare pentru produsele alimentare destinate elevilor. „Prin această decizie, Guvernul va asigura accesul elevilor la o alimentație sănătoasă și echilibrată”, susțin autoritățile.

Pentru a sprijini familiile la început de an școlar, statul a oferit și un ajutor financiar unic de 1.000 de lei pentru fiecare elev din clasele I–IX. Aproape 295 de mii de copii au beneficiat de acest sprijin.