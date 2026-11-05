Alte șapte servicii publice digitale sunt din nou disponibile după atacurile cibernetice. „Investigațiile privind incidentele de securitate cibernetică sunt în desfășurare”

Încă șapte servicii publice digitale sunt din nou disponibile online în aplicația și portalul guvernamental EVO / evo.gov.md, scrie Agenția de Guvernare Electronică (AGE), precizând că accesul a fost restabilit după o evaluare complexă a securității sistemelor și efectuarea tuturor verificărilor necesare, efectuate de mai multe instituții publice împreună cu prestatorii de servicii, ca urmare a incidentelor de securitate cibernetică înregistrate în perioada 19–23 octombrie 2026, când au fost extrase seturi de date asociate cu aproximativ 750 de mii de IDNP-uri.

Cele 7 servicii care au redevenit disponibile sunt prestate de:

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

Certificat de calitate la exportul materialului de înmulțire și a celui săditor

Certificat de sănătate pentru produse

Certificat de rasă al mătcii de albine

Certificat de valoare biologică

Certificat pentru circulația necomercială a animalelor de companie

Certificat de calitate a semințelor/buletin de analiză a semințelor pentru uz intern

Agenția Națională Transport Auto

Cartela tahografică

Din totalul celor 82 de servicii publice care au fost sistate pentru verificări suplimentare de securitate, 68 sunt restabilite și pot fi accesate online în regim obișnuit, scrie AGE, precizând că activitățile de verificare și monitorizare a infrastructurii guvernamentale continuă, iar accesul la serviciile afectate este restabilit treptat, în funcție de rezultatele evaluărilor.

„Investigațiile privind incidentele de securitate cibernetică sunt în desfășurare”, notează autoritățile.

Lilian Carp, după audierea unor instituții responsabile privind incidentul cibernetic: „Atacul a fost făcut din afara R. Moldova. O parte din IP-uri au fost identificate în țări exotice”

Anunțul vine după incidentul cibernetic care a vizat sistemele informaționale ale statului în perioada 19–23 octombrie. Agenția de Guvernare Electronică a comunicat anterior că, în timpul atacului, au fost interpelate aproximativ un milion de IDNP-uri, în încercarea de a extrage neautorizat date cu caracter personal. Potrivit estimărilor preliminare, au fost extrase seturi de date asociate cu aproximativ 750 de mii de IDNP-uri.

Miercuri, 4 noiembrie, după audierea reprezentanților instituțiilor responsabile de securitatea cibernetică, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, a declarat că atacul a fost lansat din afara Republicii Moldova. Unele adrese IP folosite de atacatori au fost identificate în țări pe care deputatul le-a numit „mai exotice”.

Carp a precizat că cele aproximativ 750 de mii de seturi de date nu reprezintă neapărat tot atâtea persoane afectate, deoarece datele unei persoane puteau fi accesate de mai multe ori, prin intermediul unor platforme diferite. Potrivit acestuia, urmează să fie contractată o companie de audit care va stabili numărul exact al persoanelor ale căror date au fost accesate.

De asemenea, deputatul a menționat că organele de drept urmează să investigheze atât persoanele din spatele atacului, cât și eventualele neglijențe ale instituțiilor responsabile de securitatea cibernetică.