Un fost consilier al lui Plahotniuc, audiat în dosarul „Kuliok”. Declarațiile făcute de Adrian Radu în legătură cu imaginile în care apar Plahotniuc, Iaralov și Dodon

La Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a avut loc joi, 5 noiembrie, o nouă ședință de judecată în dosarul „Kuliok”, în care este inculpat fostul președinte al R. Moldova și actualul deputat socialist Igor Dodon. În cadrul ședinței, a fost audiat, prin videoconferință, din Lisabona, Portugalia, martorul acuzării Adrian Radu (fostul consilier al lui Vladimir Plahotniuc, n.r.), care se află în Spania.

Potrivit Jurnal TV, Adrian Radu a declarat în instanță că, în perioada 2017–2019, a prestat servicii de PR pentru echipa Partidului Democrat.

Acesta a povestit că, la un moment dat, Vladimir Plahotniuc i-ar fi cerut să introducă în calculatorul de la birou un stick de memorie pe care se aflau mai multe înregistrări video, realizate în patru zile consecutive.

Printre acestea se regăsea și înregistrarea în care apar Vladimir Plahotniuc, Serghei Iaralov și Igor Dodon. Martorul a spus că a secționat imaginile, fiind asistat de Iaralov. Acesta a mai declarat că înregistrările ar fi fost realizate cu ajutorul unor camere de mici dimensiuni, amplasate în trei locuri diferite.

Totodată, acesta a relatat că, în aceeași zi, presa afiliată fostului lider democrat a făcut publică o înregistrare video în care Igor Dodon discută cu Vladimir Plahotniuc despre federalizarea R. Moldova.

Apărătorii lui Igor Dodon spun că mărturiile depuse de Adrian Radu confirmă faptul că video a fost montat, fapt pe care acuzarea l-a negat.

Potrivit procurorului de caz Petru Iarmaliuc, expertizele judiciare au demonstrat că urme de montaj nu au fost găsite.

Detalii despre dosarul „Kuliok”

Urmărirea penală în dosarul denumit generic „Kuliok” a fost reluată pe 18 mai 2022, la o zi după ce Curtea de Apel Centru a casat integral hotărârea Judecătoriei Chișinău, sectorul Ciocana, privind menținerea ordonanței de neîncepere a urmăririi penale împotriva fostului președinte al R. Moldova care a fost emisă anterior.

Dosarul are la bază o secvență video de la întâlnirea dintre Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov din iunie 2019, în care se observă cum liderul PDM îi dă lui Dodon o pungă neagră în care se presupune că ar fi fost bani. În acea înregistrare, Igor Dodon îi spune lui Plahotniuc să nu „umble cu kulioacele” și să-i transmită punga lui Cornel (se presupune că e vorba despre Corneliu Furculiță, n.r.), pentru că acesta urma să achite anumite salarii. Plahotniuc i-a zis atunci lui Iaralov să-i „dea banii lui Costea” (se presupune că e vorba despre Constantin Botnari, n.r.) ca „să-i transmită lui Cornel”.

Conform informațiilor oferite de procurorii ce instrumentează acest dosar penal, Petru Iarmaliuc și Vitalie Codreanu, Igor Dodon ar fi primit aproximativ 800 de mii de dolari, bani care ar fost utilizați pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere a PSRM.

La ședința de judecată din 14 august a fost audiată deputata Zinaida Greceanîi, fostă preşedintă a Parlamentului și a Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM), în calitate de martor al apărării în dosarul „Kuliok”. Asistată de avocatul său, Zinaida Greceanîi a făcut declarații în legătură cu situația politică de după alegerile parlamentare din 2019. Ea a susținut, între altele, că nu credea în formarea unei coaliții între PSRM, partid pe care îl conducea la acel moment, și fostul Partid Democrat, condus la acea vreme de Vladimir Plahotniuc. Politiciana susține că reprezentanții PDM ar fi solicitat ca funcția de prim-ministru să-i revină lui Plahotniuc și că, în perioada 2018–2019, PSRM s-ar fi confruntat cu mai multe presiuni din partea formațiunii politice.

De asemenea, aceasta a confirmat că Ion Ceban și Vlad Bătrîncea au fost desemnați negociatori ai PSRM pentru discuții despre formarea coaliției. „Ei veneau și ne informau că reprezentanții acelui partid au asemenea gânduri, că ceilalți puneau acele condiții (…). Cu PDM-ul au fost doar discuții sugestive, discuții concrete de formare a coaliției n-au fost (…)”, susține Greceanîi.

Totodată, politiciana a recunoscut că i-a cerut lui Dodon să poarte discuții cu reprezentanții PDM privind formarea unei coaliții.

„Domnul Dodon avea o experiență politică destul de vastă. Domnul Dodon este mai calm și l-am rugat să meargă să discute, inclusiv cu cei de la PDM (…). Cu domnul Plahotniuc n-am avut nicio discuție. Pe domnul Plahotniuc, până să vină în Parlament, l-am văzut o singură dată prin Guvern și nici nu știam cine este. Am întrebat colegii cine este și de unde s-a luat (…). Eu mai multă încredere aveam în domnul Dodon, că ar ști cum să negocieze, decât singură în sine. Avea experiență (…)”, a spus ea.

După o pauză de o lună, marți, 3 noiembrie, la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a avut loc o nouă ședință de judecată în dosarul „Kuliok”. Igor Dodon s-a prezentat în fața judecătorilor. La începutul ședinței, avocații lui Dodon au înaintat mai multe cereri, printre care solicitarea ca procurorii să explice învinuirea modificată în sensul agravării aduse lui Dodon, precum și ridicarea excepției de neconstituționalitate prin care este contestată competența CSJ de a examina cauza penală.

Procurorii de caz Petru Iarmaliuc și Vitalie Codreanu au calificat solicitările drept inadmisibile și au cerut instanței să le respingă. În cele din urmă, instanța a admis cererile, iar încheierea privind ridicarea excepției de neconstituționalitate urmează să fie transmisă Curții Constituționale (CC).