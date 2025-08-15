Accident rutier în raionul Orhei: șoferul unui motocultor, care avea un minor în remorcă, și-a pierdut viața

Un bărbat și-a pierdut viața în urma unui accident rutier care a avut loc în seara zilei de joi, 14 august. În jurul orei 21:50, pe traseul R6, în apropierea localității Fedoreuca din raionul Orhei, oamenii legi au fost anunțați despre un accident rutier cu implicarea unui Mercedes Sprinter și a unui motocultor.

Din primele cercetări, s-a stabilit că impactul a avut loc în momentul în care motocultorul, condus de un bărbat de 44 de ani, efectua manevra de virare la stânga. În remorcă se afla un minor de 13 ani.

În urma accidentului, conducătorul motocultorului a decedat la fața locului, iar minorul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferul Mercedesului, bărbat de 37 de ani, a fost testat la alcool, rezultatul fiind negativ.