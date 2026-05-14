Absolvenții colegiilor vor beneficia de „acces facilitat” la continuarea studiilor universitare: MEC a aprobat mecanismul de corelare a specialităților

Absolvenții colegiilor și centrelor de excelență vor beneficia, începând cu admiterea pentru anul universitar 2026-2027, de un traseu mai flexibil de continuare a studiilor în învățământul superior. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a aprobat mecanismul de corelare a domeniilor de formare profesională din învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar cu programele de studii superioare de licență și integrate, conform unui comunicat de presă.

Noua reglementare stabilește, pentru prima dată, o corespondență conexă între specialitățile studiate în colegii și domeniile universitare în care absolvenții își vor putea continua studiile. Măsura are drept scop „facilitarea accesului la învățământul superior, valorificarea competențelor deja dobândite și asigurarea continuității parcursului educațional”. Astfel, absolvenții de colegiu nu vor mai fi nevoiți să repete în universitate discipline deja studiate.

În practică, procesul va funcționa prin recunoașterea domeniului studiat în colegiu după înmatricularea în instituțiile de învățământ superior. De exemplu, absolvenții specialităților din domeniul contabilității, finanțelor sau administrării afacerilor vor putea continua studiile la programe universitare economice, dar și la științe administrative, drept etc., cei care au studiat tehnologii informaționale și utilizarea calculatorului vor avea acces la programe universitare din domeniul IT și ingineriei, precum și la profesiile viitorului – Producție multimedia, Designul jocurilor, Animație, iar absolvenții colegiilor pedagogice își vor putea continua studiile în domeniul științelor educației, dar și la științele umaniste, științele sociale etc.

Mecanismul aprobat vizează și alte domenii, precum sănătatea, ingineria, agricultura, serviciile, jurnalismul, artele, transporturile, asistența socială sau securitatea.

„Un element esențial al noii reglementări îl constituie recunoașterea competențelor și a rezultatelor academice obținute anterior în cadrul colegiilor și centrelor de excelență. Instituțiile de învățământ superior vor putea recunoaște până la 60 de credite de studii acumulate în învățământul profesional tehnic, în funcție de compatibilitatea programelor de studii”, notează MEC.

Instituțiile de învățământ superior vor informa elevii din colegii și centre de excelență cu privire la oportunitățile de continuare a studiilor și condițiile de admitere. La rândul lor, instituțiile de învățământ profesional tehnic vor facilita accesul elevilor la activități de orientare în carieră, târguri universitare și zile ale ușilor deschise.

„Prin acest ordin, eliminăm barierele dintre treptele de învățământ. Ne dorim ca tinerii care au ales învățământul profesional tehnic să aibă un parcurs clar și motivant către învățământul superior, valorificând la maximum anii de studiu deja parcurși”, a declarat Adriana Cazacu, secretar de stat al Ministerului Educației și Cercetării.

Noile prevederi vor fi aplicate începând cu admiterea pentru anul universitar 2026-2027, atât pentru locurile bugetare, cât și pentru cele cu taxă.