VIDEO/ Premii pentru sportivi, bunuri la nașterea copiilor și noi ambasadori. Lista proiectelor aprobate de Guvern

Pe ordinea de zi a ședinței Guvernului se numără 20 de proiecte. Unul dintre acestea vizează componența delegației R. Moldova în legătură cu vizita de lucru a premierului în Republica Belarus. Totodată, deputații au aprobat cuantumul premiilor pentru performanțele obținute la Jocurile Olimpice de Tineret din 2018. Ordinea de zi a ședinței poate fi accesată AICI.

15.30: Cabinetul de miniştri a aprobat în cadrul şedinţei de astăzi valoarea premiilor ce vor fi acordate sportivilor moldoveni pentru performanțele obținute la Jocurile Olimpice de Tineret din anul 2018 (ediția de vară), de la Buenos Aires, Argentina. Astfel, sportivii Tatiana Salcuțan şi Alexandrin Guțu, care au obținut medalia de aur, vor primi câte 120 de mii de lei fiecare; luptătoarea Irina Rîngaci și atleta Nina Capațina, care s-au clasat pe locul patru – 50 de mii de lei fiecare; judocanul Alin Bagrin, care a fost al cincilea în clasamentul final – 38 de mii de lei; iar luptătoarea Maria Leorda și canotorul Ivan Corșunov, care au obținut locul șase – câte 28 de mii de lei fiecare. De asemenea, vor fi premiați antrenorii, medici şi masori sportivilor. Pentru antrenori, valoarea premiului va fi egală cu valoarea premiului sportivului. Pentru medici şi masori, valoarea premiului va constitui 10% din valoarea premiului stabilit pentru sportivul asistat pe perioada ciclului olimpic.

15.28: Începând cu luna decembrie curent, familiile din Republica Moldova vor primi gratuit din partea Guvernului seturi de articole pentru nou–născuți. Pentru realizarea programului, Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi Regulamentul privind asigurarea familiilor cu bunuri la nașterea copiilor. Documentul aprobat stabilește obligațiile operatorilor economici, procedura de oferire a setului, precum și conținutul acestuia. Cutia va include bunuri de prima necesitate: haine pentru nou–născuți, pachet cu scutece, lenjerie, pătură, set de produse cosmetice pentru copii și o jucărie de pluș. Articolele vor fi de producţie autohtonă, cu excepția scutecelor. Pentru realizarea programului, în anul curent, din bugetul de stat vor fi alocate peste 5,6 milioane de lei, iar pentru anul 2019 vor fi necesare circa 68 milioane de lei.

15.10: 11 veterani din 8 raioane ale țării vor primi o indemnizație unică din partea statului pentru construcția, restaurarea sau procurarea locuinței. Hotărârea a fost aprobată astăzi de Executiv. Printre beneficiari sunt o victimă a avariei de la Cernobîl, 3 veterani ai războiului din Afganistan și 7 participanți la războiul de pe Nistru. În acest scop, din bugetul de stat vor fi alocate 492 mii de lei. Banii vor fi transmiși în gestiunea autorităților administraţiei publice locale. Astfel, peste o sută mii de lei vor fi oferite raionului Criuleni, câte 82 mii de lei vor primi raioanele Căușeni și Rîșcani, iar câte 41 mii de lei vor fi direcționate către raioanele Cahul, Fălești, Ocnița, Rezina și Ungheni.

15.09: Ministerul Afacerilor Externe propune numirea ambasadorei R. Moldova în SUA, Cristina Balan, și înn funcția de ambasadoare prin cumul în Statele Unite Mexicane. Totodată, este propusă numirea lui Andrei Neguță, ambasador al R. Moldova în Rusia, și în funcția de ambasador în Tadjikistan.

15.05: Membrii Guvernului au discutat în cadrul ședinței de astăzi, 24 octombrie, despre nava exploatată sub pavilionul R. Moldova la bordul căreia se aflau 1,4 tone de cocaină. Premierul a cerut explicații de la ministrul Chiril Gaburici și a recomandat ca procedura de înregistrare a navelor sub pavilionul R. Moldova să fie mai riguroasă.

„Deși din acest echipaj nu făceau parte cetățeni ai R. Moldova, are de suferit imaginea țării noastre. Nu este primul caz când avem probleme cu navele care merg sub drapelul R. Moldova. Discutam și despre acest regulament și procedura de obținere și înregistrare a nevelor sub pavilion moldovenesc, și cred că trebuie să revenim la acest lucru ca să știm cine obține aceste drept”, a spus Pavel Filip.