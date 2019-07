VIDEO/ Filip în 2018 vs Sandu în 2019: Cum au fost primiți cei doi premieri la evenimentele dedicate victimelor deportărilor

Atât în 2018, cât și în 2019, pe 6 iulie, membrii guvernelor conduse de Pavel Filip, respectiv Maia Sandu, au depus flori la monumentul „Trenul durerii”, ridicat în memoria victimelor deportărilor regimului comunist. În timp ce Pavel Filip a fost întâmpinat cu reproșuri din partea victimelor deportărilor, Maia Sandu a primit câteva recomandări și „urări de succes”.

Discuția premierului Pavel Filip cu o victimă a deportărilor:

Discuția prim-ministrei Maia Sandu cu oamenii veniți la evenimentul de comemorare a victimelor deportărilor:

Pe 6 iulie 2018, înainte de venirea miniștrilor din cabinetul Filip, bodyguarzii și forțele de ordine au cercetat amănunțit zona din fața Gării Feroviare, unde zeci de oameni s-au adunat pentru a comemora victimele deportărilor staliniste.

La final, Pavel Filip a părăsit Scuarul gării pe fundalul huidulelilor unor participanți, care scandau „hoții, hoții”.

Astăzi, 6 iulie, se împlinesc 70 de ani de la cel mai mare val al deportărilor staliniste organizate în Basarabia, în 1949. Peste 35 de mii de români basarabeni au fost duși în regiuni îndepărtate ale Uniunii Sovietice precum Siberia sau Kazahstan. Cei mai mulți dintre cei deportați în noaptea de 5 spre 6 iulie 1949 erau femei și copii.

Sursă video: Pro TV Chișinău, Reporter de Gardă