(video) Discursul unui deputat PDM, prezent la un protest pentru „apărarea limbii ruse”, la Comrat

Corneliu Dudnic, deputat în Parlamentul R. Moldova din partea Partidului Democrat (PDM), cel care declara anterior este gata să apere „cu arma” autonomia Găgăuziei de Unirea cu România a participat duminică, 3 iunie, la Comrat, la o acțiune de protest pentru „apărarea limbii ruse”. Manifestația a fost organizată de Mișcarea obștească „Noua Găgăuzie”, condusă de fostul deputat PDM, Nicolai Dudoglo, după ce Partidul Liberal din R. Moldova (PL) a depus o sesizare la Curtea Constituțională (CC) R. Moldova pentru ca prevederile din legislația națională ce statuează că limba rusă este limbă de comunicare interetnică să fie declarate neconstituționale.



La începutul acestui an, pus să aleagă între statutul de membru al PDM și cel de fondator al asociației obștești, pe motiv că principiile formațiunii respective contravin cu principiile PDM, Nicolai Dudoglo a ales să părăsească partidul și să renunțe la mandatul de parlamentar. „Cazul Dudoglo a fost un exemplu, o demonstrație a faptului că atunci când o structură nu promovează aceleași interese pe care le are Partidul Democrat în contextul integrării europene, nu poate fi vorba despre un dialog ulterior, un consens în acest sens”, declara atunci purtătorul de cuvânt al PDM, Vitalie Gamurari. Culisele plecării deputatului arată însă altceva. Anterior, portalul gagauzhalk.com a scris că Nicolai Dudoglo urma să părăsească fictiv PDM-ul pentru a avea mai multe șanse la alegerile parlamentare din toamna acestui an, când va candida pe circumscripție uninominală, deoarece PDM nu s-ar bucura de simpatia locuitorilor din regiune, ceea ce ar influența negativ rezultatele lui Dudoglo în scrutin.

La 3 iunie, Mișcarea „Noua Găgăuzie” a organizat la Comrat o acțiune de protest pentru „apărarea limbii ruse”. Prezent la manifestație, deputatul PDM, Corneliu Dudnic, s-a arătat nedumerit de modul în care vor comunica între ei locuitorii R. Moldova, dacă oamenii vor fi lipsiți de dreptul de a vorbi limba rusă, ca limbă interetnică.



Organizatorul protestului, Nicolai Dudoglo, conducătorul Mișcării „Noua Găgăuzia”, până nu demult deputat PDM în Parlamentul R. Moldova, a declarat că își dorește ca Găgăuzia să fie stăpână la ea acasă și Chișinăul să nu se mai implice în treburile interne ale autonomiei.

„Nu suntem separatiști, niciodată nu am zis că nu vrem să trăim în familia unită a republicii noastre, dar noi ne dorim drepturi egale. Vrem să fim stăpânii pământului nostru și a poporului nostru. (…) Trebuie să uităm cine și din ce partid este, cine și pe cine susține, noi toți suntem locuitori ai Găgăuziei și a venit timpul ca problemele din Găgăuzia să nu mai fie rezolvate la Chișinău. Doar după ce va consulta opinia Găgăuziei, Chișinăul are dreptul să decidă ceva. Dacă vor să scoată limba rusă ca limbă de comunicare interetnică și să rămână doar limba română, pentru asta este nevoie să fie organizat referendum. (…) Luați mâinile de pe limba rusă”, a declarat fostul deputat democrat, Nicolai Dudoglo.

Manifestația a continuat astăzi, 4 iunie, în fața sediului Curții Constituționale, unde câteva zeci de persoane, în frunte cu Nicolai Dudoglo au cerut menținerea statului limbii ruse ca limbă de comunicare interetnică. Deputatul Corneliu Dudnic a lipsit de această dată de la protest, deși cu o zi mai devreme i-a îndemnat pe locuitorii Găgăuziei să meargă să protesteze la Chișinău.

Tot azi, 4 iunie, înainte de ședința CC, în fața instituției a avut loc o altă acțiune de protest, organizată de membri și simpatizanți ai Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM). Participanții la acțiune s-au pronunțat și ei împotriva retragerii statutului special al limbii ruse pe teritoriul R. Moldova și au scandat „Da, limbii ruse!”.

În luna februarie 2018, prezent la o întâlnire a autorităților locale, care a avut loc în satul Tomai din raionul Ceadîr-Lunga, deputatul democrat Cornel Dudnic a declarat că, în cazul în care R. Moldova se va uni cu România, el va fi primul care va lua arma pentru a apăra autonomia Găgăuziei. „Pentru a închide tema unionismului, vă dau cuvântul că, dacă vreodată acest proiect al Unirii se va produce, voi fi primul care îşi va lua arma şi voi merge să apăr autonomia găgăuză”, a declarat deputatul în timpul întâlnirii de la Tomai.

CC a examinat astăzi, 4 iunie, sesizarea depusă de șapte deputați liberali prin care aceștia cer ca prevederile din legislația națională ce statuează că limba rusă este limbă de comunicare interetnică să fie declarate neconstituționale. Magistrații CC au admis parțial sesizarea deputaților liberali. Potrivit deciziei, Curtea a constatat că Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti este învechită și nu corespunde realității actuale. Astfel, „națiunile statelor succesoare ale URSS pot utiliza ca limbă de comunicare orice limbă doresc, important fiind actul înțelegerii”.