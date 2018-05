(video) Campanie electorală cu cheltuieli subevaluate

Pretendenții la funcția de primar al Chișinăului au cheltuit sume impresionante pentru a împânzi orașul cu panouri stradale. Majoritatea concurenţilor electorali s-au promovat cu cheltuieli mult mai mari decât cele declarate în rapoartele financiare. Cele mai mari discrepanţe ţin de raportarea cheltuielilor pentru promovarea în mass-media, publicitatea stradală şi materiale promoţionale, arată ultimul raport prezentat de Promo-Lex, asociația care monitorizează alegerile locale din 20 mai.

Observatorii Promo-Lex au constatat cheltuieli mai mari, decât cele raportate la CEC, la Partidul Socialiştilor din Moldova (PSRM), Partidul Democrat şi Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr (PPDA).

„PPDA nu raportase nimic la capitolul publicitate stradală, dar noi am văzut corturi. Corturile sunt un tip de publicitate stradală. Am estimat 309 490 lei la PSRM, dar ei raportaseră doar 110 856 lei. Am estimat 12 mii de lei cheltuieli pentru candidații PD din satul Jora de Mijloc și Volovița”, spune Cornelia Căşin, analistă financiară la Promo-Lex.

În perioada 28 aprilie-11 mai 2018, experţii financiari susţin că doar Partidul Unităţii Naţionale (PUN) a raportat mai mulţi bani decât au identificat observatorii Promo-Lex.

„Noi am estimat cheltuieli de 168,100 lei, iar ei au raportat 215,253 de lei. PSRM iarăși a raportat foarte puțin: noi am estimat 243,810 lei, dar ei au raportat doar 49,617 lei. PPDA nu a raportat nimic, dar noi am estimat 54,920 de lei. PL a raportat 48,730 de lei, iar noi am găsit 119,880 lei. Silvia Radu a raportat zero lei, iar noi am indentificat cheltuieli de 14,400 lei. Radu are corturi peste tot în oraș, iar dnei nu raportează nicio cheltuială”, precizează Cornelia Călin.