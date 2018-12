Strategia lui Chirtoacă privind circumscripția nr. 32: „ACUM are curaj să facă la fel?”

Liderul PL, Dorin Chirtoacă, intenționează să candideze la un fotoliu de deputat pe circumscripția uninominală nr. 32, care include localitatea sa de baștină, Colonița. Acesta afirmă că va forma un grup de inițiativă care va colecta semnăturile necesare pentru înregistrarea sa drept candidat, dar că nu se va înscrie în cursa electorală dacă va constata, inclusiv prin intermediul sondajelor, că majoritatea alegătorilor din circumscripția respectivă susțin un alt candidat al opoziției pro-europene.

„În cazul în care se va confirma susținerea din ultimii 10 ani pentru subsemnatul, voi depune dosarul, în ultima zi de înregistrare, și voi participa la alegeri pe această circumsripție. Să vedem însă, dacă simetric, se vor retrage concurenții… Astfel, candidatii vor fi verificați prin prisma „filtrului” alegătorilor, votul unionist și pro-european nu va fi risipit, iar candidații regimului Plahotniuc-Dodon vor putea fi bătuți mai usor”, scrie liderul PL pe pagina sa de Facebook.

Chirtoacă i-ar putea avea drept contracandidați în circumscripția nr. 32 pe vicepreședintele PAS, Mihai Papușoi, candidat din partea blocului ACUM, pe democrata Nina Costiuc și socialista Svetlana Popa. președintele PL susține că nu ar fi fost admis de blocul electoral ACUM în competiția internă pentru „meritocrație”, pentru că formațiunea îl desemnase deja pe vicepreședintele PAS, Mihail Popușoi drept candidat pe circumscripția respectivă.

„Poate ar fi bine de publicat chestionarele completate de toți competitorii din ACUM pentru 32, inclusiv ale celor neadmiși, ca să poată fi vazută „meritocrația”?!”, scrie Chirtoacă, care mai precizează că PL ar fi fost tras pe sfoară de blocul ACUM.

„Aceeași abordare o propun pentru reprezentanții partidelor în toate circumscripțiile (cei din societatea civilă este bine să meargă înainte așa cum au pornit). De exemplu, la Cimișlia merită să fie susținut Gheorghe Răileanu, iar la Leova – Alexandru Bujorean etc. Astfel, vor fi apreciate la modul real meritocrația și ponderea candidaților în circumscirpții, iar în final vom avea un singur candidat pe circumscripție din partea unioniștilor și pro-europenior. Pentru Maia și Andrei: ”if there is a will, there is a way! (Dacă există voință, există o cale! – n.r.)” ACUM are curaj să facă la fel? Nu uitați, termenul limită este Ziua Unirii, 24 ianuarie, aveți grijă să nu “intârziați”!”, mai scrie Chirtoacă.