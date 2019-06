Rezultatele primelor audieri din cadrul comisiei de anchetă pentru investigarea fraudei bancare

Comisia parlamentară pentru anchetarea furtului miliardului a desfășurat astăzi primele audieri. Potrivit președintelui Comisiei, Alexandru Slusari, în cadrul ședinței de lucru a fost audiat fostul ministru al Finanțelor, Veaceslav Negruță. Totodată, la audierile de astăzi a fost invitat și Veaceslav Ioniță, fost președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe, doar că acesta nu s-a prezentat la Parlament.

„A fost audiat Veaceslav Negruță și am obținut informații foarte importante, consistente, însoțite de documente. Suntem foarte mulțumiți de audiere. Multe detalii am aflat. În mare parte, informația primită de la Veaceslav Negruță a confirmat ipoteza comisiei. Nu s-a prezentat domnul Veaceslav Ioniță. Public îl invităm din nou pentru joi, 27 iunie”, a menționat Alexandru Slusari.

La cea de-a doua rundă de audieri, care vor avea loc la 27 iunie, a fost invitat și fostul ministru al Economiei din perioada 2009 – 2014, Valeriu Lazăr.

Potrivit președintelui Comisiei de anchetă, în urma audierilor de astăzi vor fi înaintate două demersuri către Banca Națională, pentru solicitarea copiilor contractelor încheiate cu compania Kroll, dar și lista tuturor șefilor departamentelor care au activat în cadrul Băncii Naționale în perioada 2012 – 2014. Un alt demers va fi înaintat către Secretariatul Parlamentului, pentru solicitarea stenogramei ședinței Comisiei buget și finanțe din aprilie 2013, atunci când a fost blocată capitalizarea Băncii de Economii.

Comisia de anchetă pentru investigarea furtului miliardului a fost instituită la 10 iunie curent.