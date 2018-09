Reacții după audierea raportului SIS: O poveste lungă cu zmei și balauri. R. Moldova – un lagăr de concentrare

„Dupa audieri … Informatie irelevanta, dar si tendentioasa … Raspunsuri evazive… Chiar si deocheate … Pentru conformitate: la intrebarea mea privind respectarea intocmai si in volum deplin a legislatiei nationale si tratatelor (conventiilor) internationale in cazul profesorilor de la LT ” Orizont “, oficialul de la SIS a raspuns precum ca nu este expert in domeniul ultimelor… Oare sa nu cunoasca cei de la SIS obligativitatea respectarii prevederilor acordurilor internationale la care Moldova este parte?! Dar si faptul prevalarii acestora in cazul divergentelor cu legislatia nationala? Incompetenta sau premiditare … Oricum, dezonorat! Apropo, in acest context, Guvernul trebuie sa raspunda la cele trei intrebari ale CEDO … Vom astepta”, a scris Țap pe facebook.