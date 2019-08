Primarul interimar al capitalei explică de ce l-a demis pe Balaur și răspunde la acuzațiile privind ultimele numiri

Șeful fracțiunii Partidului Liberal (PL) din Consiliul municipal Chișinău (CMC), Ion Cebanu, îl acuză, printr-o interpelare, pe primarul general interimar al capitalei, Adrian Talmaci, că a emis mai multe dispoziții privind numiri în funcție „prin abuz de putere” și că nu ar avea acest drept. În replică, edilul interimar califică acuzațiile liberalului drept „o răzbunare”, menționând pentru ZdG că acesta insistă să-l repună în funcție de Mihai Moldovanu.

Talmaci susține că a avut motive pentru a-l demite pe Nicolae Balaur din funcția de pretor al sectorului Râșcani, în cadrul căreia a activat înainte de a deveni secretar interimar al CMC, în calitate de secretar.

„Credeți că este normal ca din 33 de oameni să rămână doar 10? El a eliberat toți funcționarii din preturi, vă dați seama? Acolo nu a rămas nimeni. Din cea mai puternică pretură, care a fost cu vreo 3-4 ani în urmă, Pretura Râșcani a rămas pretură-fantomă. Acolo sunt o sumedenie de probleme în instanța de judecată. Ei nu reușesc să facă față cu 10 oameni, când ar trebui să fie 35. Unii s-au mai dus în concediu și au rămas 7 oameni, mă scuzați, nici în cea mai slabă întreprindere municipală nu există așa ceva. Acum, am dat indicații ca persoanele noi să organizeze urgent concurs, să aducă oameni, deoarece sectorul este mare, seara și dimineața sunt ambuteiaje, probleme cu salubrizarea, străzi care trebuie să fie reparate. În acest an, am alocat pentru fiecare sector câte 5 milioane de lei, iar dânșii nici până acum nu au valorificat banii. Nu am nimic împotriva domnului Balaur, dar vă spun că una este Facebook-ul și alta e realitatea. Eu am fost secretar, am lucrat cu el 5-6 luni și dacă nu veneam la primărie, plecam. Omul e foarte complicat”, a declarat acesta pentru ZdG.