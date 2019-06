Președintele Comisiei pentru afaceri externe din PE își declară suportul pentru Guvernul Sandu

Președintele Comisiei pentru afaceri externe din Parlamentul European, David McAllister (EPP) își declară suportul pentru Guvernul condus de Maia Sandu și cheamă la un transfer rapid de putere.

Fully support #Moldova 's new government led by @sandumaiamd, based on a democratically elected Parliament. Call for swift & smooth transfer of power, in line with Moldova's commitments to international standards. @filip_pavel @PDMoldova @FedericaMog"