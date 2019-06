VIDEO/ Mai mulți avocați au protestat în fața Procuraturii Generale cerând demisia lui Eduard Harunjen

Protestul a avut loc în urma îndemnului avocatului Eduard Digore, care, ieri, 23 iunie a făcut un apel către toți cetățenii să vină la manifestație. Acesta a făcut un apel către cei „care au suferit pe urmă injustiţiei şi nedreptăţii, cărora li s-a preluat business-ul, proprietăţile, libertatea, au fost urmăriţi şi judecaţi pe nedrept, li s-au fabricat dosare la comandă, către jurnalişti, avocaţi, liderilor de opinie, societate civilă şi simpli cetăţeni”.

