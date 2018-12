Lista candidaților democrați pe circumscripții: Filip, Plahotniuc, Țuțu, Jizdan și Gaburici, printre candidați

A apărut lista candidaților Partidului Democrat la funcția deputat pe circumscripțiile uninominale. Numele au fost publicate de către portalul deschide.md. În listă se regăsesc premierul Pavel Filip, care va candida pentru un mandat de deputat în circumscripția nr. 20 – Strășeni. Șeful său de partid va candida în circumscripția nr 17 – Nisporeni.

În lista candidaților se regăsește Chiril Gaburici, ministrul Economiei și Infrastructurii, care va candida în circumscripția nr 31 – Chișinău, Nicolae Ciubuc, ministrul Agriculturii, care va candida în circumscripția nr. 15, or. Călărași, deputatul Constantin Țuțu, care va candida în circumscripția nr. 33, mun. Chișinău, Alexandru Jizdan, ministrul Afacerilor Interne, candidat în circumscripția nr. 34, or. Anenii Noi sau Nicolae Balaur, pretorul sect. Râșcani, care va candida în circumscripția nr. 28, Chișinău.

Va candida pe listele PDM și cunoscutul medic Mihai Stratulat. Acesta a confirmat informația pe pagina sa de facebook.

„Dragi prieteni, …am decis să accept!Consiliul Politic al PDM a votat astăzi desemnarea mea în calitate de candidat în circumscripția uninominală nr. 26. Este o provocare imensă având în vedere lipsa experienței mele în politică. Am însă, scopuri clare care trebuie și pot fi atinse atât în medicină (domeniul meu de suflet), cât și în sectoarele Buiucani si Centru pe care, sper că le voi reprezenta. Am decis să accept propunerea în speranța că oamenii vor alege ambiția și determinarea unui medic care vrea să facă multe lucruri bune, în detrimentul discursurilor apăsate ale oponenților mei care regulat fac demagogie politică. Despre obiectivele mele, vă voi informa atât pe platformele online cât și la nenumăratele întâlniri pe care le vom avea în următoarele două luni. Azi, am fost la Consiliul electoral de Circumscripție unde am depus actele necesare în vederea înregistrării grupului de inițiativa. Azi seara voi ridica listele pentru începerea colectării semnăturilor susținătorilor”, a scris acesta.

Vedeți, mai jos, lista publicată de deschide.md. Precizăm că încă nu au fost anunțați candidații PDM în circumscripțiile uninominale din Diasporă.

Gnatiuc Mihail, președinte r. Briceni – Nr. 1, or. Briceni

Lesnic Vadim, președinte r. Dondușeni – Nr. 2, or. Ocnița

Sîrbu Oleg, deputat– Nr. 3, or. Edineț

Urzică Iurie, președinte r. Râșcani – Nr. 4, or. Râșcani

Leucă Ion, președinte r. Glodeni – Nr. 5, or. Glodeni

Padnevici Corneliu, deputat – Nr. 6, or. Drochia

Său Victor, primar or. Soroca – Nr.7, or. Soroca

Nichiforciuc Eugeniu, deputat – Nr. 8, or. Florești

Buzurnîi Serghei, primar – Nr. 9, mun. Bălți

Iordan Serghei, registrator-șef – Nr. 10, mun. Bălți

Bînzari Iraida, președinte r. Fălești – Nr. 11, or. Fălești

Brașovschi Gheorghe, primar – Nr. 12, or. Sîngerei

Graur Eleonora, președinte r. Rezina – Nr. 13, or. Rezina

Lelic Vadim, primar – Nr. 14, or. Telenești

Ciubuc Nicolae, ministru – Nr. 15, or. Călărași

Guzun Ludmila, președinte r. Ungheni – Nr. 16, or. Ungheni

Plahotniuc Vladimir, președinte – Nr. 17, or. Nisporeni

Costin Vasile, șef al Oficiului teritorial Orhei – Nr. 18, or. Orhei

Golub Tudor, președinte r. Orhei – Nr. 19, comuna Ivancea

Pavel Filip, prim-ministrul RM – Nr. 20, or. Strășeni

Burlac Veaceslav, președinte r. Criuleni – Nr. 21, or. Criuleni

Babuc Monica, ministru – Nr. 22, or. Ialoveni

Rotaru Valentina, deputat – Nr. 23, Chișinău

Bannicov Alexandr, deputat – Nr. 24, Chișinău

Mîndru Victor, deputat – Nr. 25, Chișinău

Stratulat Mihail, lector, director medical – Nr. 26, Chișinău

Nedelea Veaceslav, deputat – Nr. 27, Chișinău

Balaur Nicolae, pretor – Nr.28, Chișinău

Guznac Valentin, Șef al Centrului Multifuncțional Chișinău 1 ASP – Nr. 29, Chișinău

Pleșca Nae-Simion, deputat – Nr. 30, Chișinău

Gaburici Chiril, ministru – Nr. 31, Chișinău

Costiuc Nina, primar – Nr. 32, Chișinău

Țuțu Constantin, deputat – Nr. 33, mun. Chișinău

Jizdan Alexandru, ministru – Nr. 34, or. Anenii Noi

Repeșciuc Grigore, primar – Nr. 35, or. Căușeni

Molozea Nicolae, președintele r. Ștefan-Vodă – Nr. 36, or. Ștefan Vodă

Sula Ion, Director general ANSA – Nr. 37, com. Răzeni

Botnari Alexandru, primar – Nr. 38, or. Hîncești

Buza Ghenadie, președinte r. Hîncești – Nr. 39, com. Sărata-Galbenă

Diacov Dumitru, deputat – Nr. 40, or. Cimișlia

Grețu Efrosinia, pensionar – Nr. 41, or. Leova

Bacalu Elena, deputat – Nr. 42, or. Cantemir

Creciun Oleg, director – Nr. 43, or. Cahul

Covalji Fiodor, șef SRL „Taraclia-Gaz” – Nr. 44, or. Taraclia

Mincu Fiodor, șef Oficiul Teritorial de Informare Comrat al Parlamentului – Nr.45, or. Comrat

Delibaltov Vadim, viceadministrator – nr. 46, or. Ceadîr-Lunga