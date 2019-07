Filip: timp de trei luni Dodon a avut întâlniri periodice cu Plahotniuc

Timp de trei luni, după alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, Vladimir Plahotniuc avea discuții periodice cu Igor Dodon privind negocierea unei alianțe de guvernare. Declarația aparține președintelui interimar al PDM Pavel Filip și a fost făcută în cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la TVR Moldova.

„Cu părere de rău, nu am participat la niciun fel de negocieri timp de trei luni de zile”, a declarat Pavel Filip, care a precizat, totuși, că nu a fost „complet izolat” și că era informat periodic de către colegi și Vlad Plahotniuc la acest capitol.

Totodată, ex-premierul a declarat că nu a auzit despre întâlniri și negocieri cu Blocul ACUM, în schimb cunoaște despre faptul că săptămânal aveau loc discuții între PDM și PSRM, iar periodic, Igor Dodon se întâlnea cu Vlad Plahotniuc.

De cealaltă parte, Pavel Filip susține că nu cunoștea despre partajarea de portofolii și ministere între PDM și PSRM și că „în ultimele zile” Vlad Plahotniuc i-ar fi spus că nu-și dorește funcția de prim-ministru.

Pavel Filip nu a putut răspunde prompt de ce în fragmentele de înregistrări ale discuției dintre Dodon și Plahotniuc nu denotă o negarea fostului șef PDM privind propunerile de federalizare sau partajare a funcțiilor. Fostul prmeier s-a rezumat la reiterarea faptului că nu are motive să nu-l creadă pe Vlad Plahotniuc privind refuzul de a face coaliție cu PSRM.

În cadrul aceleiași emisiuni, Pavel Filip a declarat că PDM a luat decizia de a ceda „pașnic” puterea încă luni, 10 iunie, că decizia a fost influențată de poziția partenerilor externi ai R. Moldova și că privește drept „corectă” hotărârea lui Vlad Plahotniuc de a pleca de la șefia partidului.