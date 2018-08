Dodon și Plahotniuc, în același gând? Vlad Țurcanu: „PDM se întoarce de unde a plecat și își dă arama pe față”

Liderul democrat a declarat în cadrul unui interviu că PDM rămâne a fi un partid pro-european ca viziune, însă „va fi în mare măsură un partid pro-Moldova”, iar Igor Dodon susține în același timp că țara noastră are nevoie de un Guvern pro-Moldova. În opinia analistului Vlad Țurcanu, nu mai prezintă un secret faptul că PDM și PSRM colaborează și își coordonează acțiunile, chiar dacă nu declară o alianță, însă acest lucru ar putea să se concretizeze după alegeri.

„Deci PDM rămâne un partid pro european ca viziune, iar înainte de orice, PDM va fi într-o măsură și mai mare un partid pro Moldova, iar în toamna veți vedea acțiuni interesante pe această linie, cu abordări mai noi pentru politica din țara noastră, care o să le placă cetățenilor, fiindcă de multă vreme le așteaptă”, a declarat Vlad Plahotniuc într-un interviu pentru agenția de presă IPN.

Analistul Vlad Țurcanu este de părerea că pentru a se menține la putere în ultimii doi ani, PDM și-a compromis relațiile cu partenerii occidentali și și-a îngustat spațiul de manevră pe dimensiunea europeană prin deciziile scandaloase, vădit injuste și nedemocratice: „Acum PDM se întoarce de unde a plecat la nivel retoric și își dă arama pe față, pentru că nu a fost niciodată atașat de valorile europene. Era o politică de fațadă. Cred că după câteva încercări de a construi o alianță post-electorală cu partidele de opoziție, PD-ului nu îi rămâne decât să își îngusteze spațiul de manevră și să revină la o retorică pe care am cunoscut-o acum 10 ani. La un moment dat, din cine știe ce rațiune, PD a părăsit acea zonă de partid centru-stânga și a încercat să avanseze pe dreapta, lucru care nu i-a reușit pentru că în componența partidului abia de vedem figuri cu adevărat pro-europene”.

În același timp, Igor Dodon a declarat pentru Europa Liberă că deși este considerat un președinte pro-rus, din 2016 „s-au schimbat multe lucruri” în ceea ce ține de abordarea și viziunea pe care o are: „Eu consider că în Republica Moldova nu trebuie să fie un Guvern pro-rus sau pro-european, trebuie să fie un Guvern pro-Moldova. Politicienii, partidele politice vor avea viitor, dacă ele vor avea o politică pro-Republica Moldova. Această divizare în pro-ruși și pro-europeni eu consider că nu este bună pentru Republica Moldova, pentru partide politice, pentru că unii politicieni care încearcă să joace în campaniile electorale pe aceste divergențe și fobii chiar – bine, este capital politic –, dar eu îmi doresc foarte mult și, sincer vă spun, voi depune eforturi în acest sens, să promovez mesajul pro-Moldov”.

Analistul politic Vlad Țurcanu susține că aceste declarațiile lui Plahotniuc și Dodon reprezintă o încercare a PDM și PSRM de a se poziționa ca niște partide stataliste: „În privința PSRM-ului eram lămuriți demult. În R. Moldova toate partidele stataliste, denumite impropriu ca fiind stataliste, au acționat în detrimentul independenței reale a R. Moldova de Federați Rusă. Asta înseamnă izolare internă, iar în consecință sărăcie și lipsă de perspectivă”.

Vlad Țurcanu a mai declarat pentru ZdG că PDM nu are acum o altă alternativă decât să pregătească terenul pentru o alianță cu PSRM, cu care se aseamănă ca substanță.