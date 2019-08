Deputat ACUM: „Au loc partajări de funcții”

Deputatul Octavian Țîcu afirmă că între PSRM și ACUM au loc partajări de funcții, ministere, concursuri, comisii parlamentare și chiar ambasadori, lucru negat anterior de alți reprezentanți ai celor două entități politice.

Rezprezentantul ACUM menționează că în unele cazuri nu există transparență atunci când sunt luate anumite decizii, iar „la un moment dat se crea impresia că liderii sunt cei care negociază la o anumită oră, într-o anumită zi și cer deputaților sau Parlamentului să adopte aceste decizii”.

„De foarte multe ori am avut numiri în interior care nici măcar nu au fost discutate în fracțiuni sau în bloc, foarte multe întruniri pe care le-am avut ca un bloc au încetat a mai fi, consiliul blocului a încetat să mai existe, nu au existat negocieri sau măcar informări ale deputaților în cadrul fracțiunilor și am avut chiar situații de numiri despre care noi am auzit din presă, spre exemplu, chiar noi, deputații. Spre exemplu, numirea ministrei de Justiție, pe care eu am aflat-o din presă, sau votul lui Andrei Năstase la APCE nu a fost discutat în fracțiune, nici măcar în bloc, sau numirea secretarului Guvernului, care de asemenea n-a fost cunoscută. Deci sunt lucruri care au încălcat spiritul blocului, nu există o transparență a deciziilor și lucrul acesta a generat foarte multe frustrări în interiorul blocului”, a declarat Țîcu în cadrul unui interviu acordat pentru Radio Europa Liberă.