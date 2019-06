Departamentul de Stat al SUA salută retragerea PDM de la guvernare

Statele Unite ale Americii salută decizia PDM de a se retrage de la guvernare în favoarea prim-ministrului Maia Sandu și noii coaliții formate în Parlamentul R. Moldova, se arată într-un comunicat al Departamentului de Stat al SUA.

„Sperăm că atât noua coaliție, cât și fostul guvern au decis transferarea pe cale pașnică a puterii, ceea ce reflectă dorința poporului. Vom continua să monitorizăm îndeaproape situația din R. Moldova și ne angajăm în continuare să lucrăm împreună cu întreg poporul R. Moldova pentru a construi un viitor mai prosper și mai democratic”, se arată în comunicat.