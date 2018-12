Cum s-au schimbat timp de două săptămâni declarațiile lui Candu privind demisia lui Dodon

La ultima ședință deplină a Parlamentului, Andrian Candu declara că ar putea să îi facă o surpriză lui Igor Dodon înainte de sărbătorile de iarnă și să îl demită din funcția de președinte. Între timp, după doar două săptămâni de la declarațiile dure din plenul Parlamentului, Candu a schimbat macazul și susține că demiterea președintelui nu este posibilă în timpul apropiat.

Pe 30 noiembrie, președintele Parlamentului a cerut direcției juridice să pregătească o notă informativă cu privire la procesul de demitere a președintelui Igor Dodon. Această notă urmând a fi examinată la ședința biroului permanent al Parlamentului.

După ședința biroului permanent din 12 decembrie, Andrian Candu a fost întrebat de jurnaliști dacă va începe procedura de demitere.

„Eu pot să am opinia mea personală care am menționat-o de câteva ori. Paharul s-a umplut deja de răbdare și nu doar de răbdare politică, dar și de tolerare a unor încălcări ale Constituției. În același timp, să nu uităm că noi ne apropiem de un proces electoral – alegerile parlamentare, iar procedura de demitere a președintelui presupune organizarea unui referendum național, care nu poate fi organizat în cadrul alegerilor parlamentare. În această perioadă, juridic nu cred că putem să organizăm referendumul pentru demisia președintelui, deoarece demisia presupune două elemente: votul în Parlament și referendumul național. Votul în Parlament să zicem că am putea să îl facem, dar cum rămâne cu cea de-a doua procedură? Dacă nu putem să le ducem pe ambele la bun sfârșit, de ce să începem acum?”, a declarat Andrian Candu.