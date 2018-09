Constantin Codreanu din PMAN: „Orice ajutor financiar din România pentru R. Moldova trebuie sistat”

Deputatul în Parlamentul României, originar din R. Moldova, Constantin Codreanu, a ținut un discurs după ce a fost abuzat de forțele de ordine ale Ministerului Afacerilor Interne, în care solicită asistență consulară pentru cetățenii români abuzați și sistarea ajutorului financiar.

„Am fost ridicați de reprezentanții forțelor de ordine care nu au dorit să se legitimeze. Am depus plângeri pentru că vrem să urmăm calea legală, deși avem mari dubii despre faptul cum lucrează justiția în R. Moldova. Din acest moment orice ajutor financiar din România pentru R. Moldova trebuie sistat. Astăzi în R. Moldova a murit democrația.

Ne-am dorit să deblocăm cele trei autobuze, care nu aveau decât niște imagini cu Marea Unire. O expoziție care am dorit să o aducem în PMAN. Nu am văzut niciun reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne. Să știți că același ordin a fost și la Leușeni, dar acolo au existat forțe de ordine care au demnitate. Să știți că și voi puteți refuza orice ordin care este ilegal. Nu uitați, că noi cetățenii R. Moldova suntem cei care vă plătim salariile. Am întrebat unde merg autocarele, acum nu mai știu unde sunt, pentru că le-au dus. Șor poate aduce hrișcă și „tușoncă” în PMAN, iar noi nu putem aduce niște autocare pentru expoziție”, a precizat Codreanu.