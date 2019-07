Comisia de anchetă pentru investigarea fraudei bancare a obținut raportul Kroll 2

Reprezentanții companiei Kroll s-au aflat astăzi, 2 iulie, într-o vizită de lucru la Chișinău, în cadrul căreia au avut întrevederi cu membrii Comisiei de anchetă cu privire la investigarea furtului miliardului. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către președintele comisiei parlamentare, Alexandru Slusari, care ne-a comunicat și despre recepționarea raportului Kroll 2.

Alexandru Slusari a declarat că membrii Comisiei de anchetă au primit copii ale raportului Kroll 2 în limba engleză, însă acesta nu conține și lista beneficiarilor, care se află în posesia Procuraturii.

Totodată, președintele Comisiei parlamentare a menționat că reprezentanții Kroll au recomandat deputaților să nu facă public conținutul raportului.

„Ne-au recomandat să nu îl publicăm sub aspectul recuperării banilor, dar noi am avut argumentele noastre. Sunt și niște solicitări de la procuratură de a nu publica raportul, dar și de la Banca Națională”, susține Slusari.

La întrevederea cu reprezentanții companiei Kroll au mai participat și membrii misiunii Fondului Monetar Internațional, dar și guvernatorul Băncii Naționale, Octavian Armașu.

Comisia de anchetă urmează să desfășoare mâine o nouă ședință în cadrul căreia vor fi audiați fostul ministru al Economiei în perioada 2010-2014, Valeriu Lazăr, și fostul șef al Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetraru.

Până în prezent, raportul final al companiei Kroll nu a fost făcut public, în pofida solicitărilor expuse de societatea civilă și fostele partidele de opoziție, aflate acum la guvernare.