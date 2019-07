CEC își va alege mâine conducerea

Membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC) urmează să aleagă, în cadrul ședinței de mâine, 19 iulie, președintele și vicepreședintele instituției.

Totodată, CEC va stabili vineri numărul de mandate de consilier local pentru alegerile locale generale din 20 octombrie.

La fel, pe ordinea de zi sunt și subiectele privind atribuirea de mandate unor consilieri.

Marți, 16 iulie, Parlamentul a confirmat în funcție trei membri noi la CEC: Maxim Lebedinschi, Dumitru Pavel și Dorin Cimil.

Cei trei vor ocupa fotoliile care au rămas vacante, după ce membrul Iurie Ciocan, președinta, Alina Russu, și vicepreședinta instituției, Rodica Ciubotaru, și-au dat demisia, invocând drept motiv modificarea legislației privind statutul membrilor CEC, care presupune că aceștia vor putea fi demişi de către autorităţile care i-au numit în funcţie fără a fi confirmată de instanţele de judecată.