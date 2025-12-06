ZONA DE SECURITATE Ucraina a înghețat o parte din activele cofondatorului „Sheriff”, Victor Gușan. Este suspectat de legături cu industria militară rusă

Autoritățile ucrainene au înghețat o parte din activele lui Victor Gușan, cofondatorul holdingului „Sheriff”, după ce procurorii au stabilit că firme afiliate acestuia ar fi furnizat bunuri și servicii pentru complexul militar-industrial al Federației Ruse, scrie Zona de Securitate.

Echipa Zona de Securitate a obținut acces la decizia unui judecător de instrucție ucrainean, care a examinat demersul procurorului și a pus sechestru pe cotele de drepturi corporative în companiile ucrainene ale proprietarului holdingului Sheriff din regiunea transnistreană. Potrivit anchetei, structurile ascoiate cu Gușan livrează piese întreprinderilor complexului militar-industrial al Rusiei.

Potrivit publicației, Victor Gușan este cetățean al Ucrainei, R. Moldova și Rusiei. Timp de mulți ani el a folosit zona gri din regiunea transnistreană în favoarea sa pentru a câștiga bani. Pe malul stâng, Gușan deține holdingul Sheriff și locuiește într-o vilă luxoasă, dar are de asemenea afaceri și proprietăți în Ucraina. În 2022, autoritățile ucrainene au stabilit că structurile asociate cu Victor Gușan finanțează acțiuni care amenință integritatea teritorială a țării.

Totodată, în noua investigație, este explicat cum au ajuns structurile apropiate lui Gușan să fie conectate la producția militară a Rusiei și ce rol a avut uzina „Moldavizolit” din regiunea transnistreană în acest circuit pe timp de război.

La fel, este arătat în premieră decizia de judecată din Ucraina, cine sunt persoanele cheie-implicate, cum au fost create companiile intermediare din Rusia și ce legături duc direct către holdingul „Sheriff”.

Investigația integrală o puteți viziona aici.

Anterior, jurnaliștii de la Zona de Securitate au realizat o investigație în care au arătat, în premieră, viața familiei Gușan, cea care conduce din umbră regiunea transnistreană, arătând vile private, un adevărat imperiu de afaceri, branduri exclusive, călătorii de lux, premii și apariții la Festivalul de la Cannes.