Viorel Morari explică care sunt motivele pentru care și-a dat demisia din funcția de şef al Procuraturii Anticorupție

Viorel Morari, fostul șef al Procuraturii Anticorupție, explică de ce a demisionat din funcție. Potrivit lui, unul din motive a fost să nu prejudicieze imaginea instituției Procuraturii.

Totodată, fostul şef al Procuraturii Anticorupţie, susţine că nu îl cunoaşte pe Andrei Tranga, proprietarul Companiei Andy’s Pizza.

„La 18 aprilie am aflat că la adresa ambasadelor și a mass-mediei a fost expediată o scrisoare. Primul lucru ce l-am făcut, m-am adresat la procurorul general prin care am cerut să fie inițiată o investigație. Tot atunci au apărut și informații despre dosarul Tranga. Vreau să vă spun că nu-l cunosc pe domnul Tranga. Nu am nicio implicare în cazul Tranga” , a spus Viorel Morari.

Viorel Morari și-a dat demisia din funcția de șef al Procuraturii Anticorupție la 26 aprilie. Prin același ordin, Morari a fost transferat în calitate de procuror în Secția unificare a practicii în domeniul reprezentării învinuirii în instanţele de judecată a Procuraturii Generale.

Deși, cererea de demisie a șefului PA a fost semnată încă la 26 aprilie, Procuratura Generală și Procuratura Anticorupţie nu au făcut publică informația despre plecarea din funcție a lui Morari decât la 2 mai, după ce presa a solicitat confirmarea zvonurilor. Motivul demisiei ar fi informațiile apărute recent în presă, potrivit cărora șeful Procuraturii Anticorupție (PA) ar fi fost implicat în „cazul Tranga”, coproprietarul lanțurilor de restaurante „Andy’s” și „La Plăcinte”.

