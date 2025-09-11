VIDEO Opt persoane, reținute într-un dosar privind escrocheriile online. Unul dintre tineri a încercat să scape de oamenii legii ascunzându-se pe acoperișul clădirii

Opt persoane, reținute într-un dosar privind escrocheriile online. Unul dintre tineri a încercat să scape de oamenii legii ascunzându-se pe acoperișul clădirii
Oamenii legii au desfășurat o operațiune de destructurare a unui grup infracțional specializat în escrocherii online, cu reținerea a opt persoane, a anunțat joi, 11 septembrie, Procuratura Generală.
Potrivit unui comunicat de presă, procurorii au depus joi demersuri de aplicare a arestului preventiv pentru 30 de zile în privința a șapte persoane, inclusiv în privința uneia din femeile cercetate, „pentru continuarea obiectivă a investigațiilor și evitarea influențării probelor”.
În spațiul public au apărut marți, 9 septembrie, imagini video din timpul perchezițiilor care ar fi avut loc într-o clădire de pe strada Alexandru cel Bun din capitală. Clipul arătă un tânăr care încerca să scape de oamenii legii ascunzându-se pe acoperișul imobilului.
Cei opt reținuți au vârste cuprinse între 19 și 49 de ani, grupul infracțional fiind activ și în afara Moldovei. Aceștia, printre care se numără și două femei, ar fi contactat persoanele telefonic, cu promisiunea unui „câștig atractiv”, în baza propunerilor lor insistente ca victimele să investească în platforme financiare online. Urmare a înșelăciunilor grupului, victimele s-ar fi ales cu pagube considerabile, care încă urmează să fie stabilite în cadrul investigațiilor.
„În cadrul perchezițiilor efectuate în oficii, asupra persoanelor și unităților de transport ale persoanelor, au fost ridicate mijloace bănești, dispozitive electronice utilizate la comiterea infracțiunilor, precum și alte mijloace materiale de probă relevante cauzei penale. Urmare a acestor și altor acțiuni de urmărire penală, procurorii oficiului Ialoveni al Procuraturii Hîncești le-au prezentat acestora învinuirea pentru escrocherie, cu investigarea lor în continuare, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii. Este de menționat că unii din membrii grupului infracțional sunt învinuiți sau sunt investigați și în alte cauze penale pentru comiterea infracțiunilor similare”, se arată în comunicatul de presă emis de Procuratură.