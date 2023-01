VIDEO Noi rețineri în dosarul Bismobil Kitchen. Procurorii au efectuat, vineri, 19 percheziții

Cinci persoane au fost reținute vineri, 27 ianuarie, în dosarul denumit generic „BisMobil Kitchen”: trei bărbați și două femei din cadrul companiei, cu rol de contabili și agenți de vânzare, anunță PCCOCS.

Potrivit Procuraturii, au fost pornite 17 cauze penale, iar prejudiciul depășește 10.000.000 lei. Ulterior reținerii fondatorului companiei și plasării lui în arest, vineri au fost desfășurate 19 percheziții la mai multe adrese din Chișinău, în cadrul cărora au fost ridicate inclusiv documente contabile, înscrisuri de ciornă, telefoane mobile, purtători electronici de informație, mijloace bănești, contracte, facturi și ștampile.

Investigațiile continuă, timp în care persoanele vizate în dosar se prevalează de prezumția nevinovăției, potrivit legii, se precizează în comunicat.

Anterior și fondatorul „Bismobil Kitchen”, Mihail Șaran, a fost reținut pentru 20 de zile după ce clienții companiei, care achitaseră mii de euro avans pentru bucătării la comandă, au rămas și fără bani, și fără mobilă.

Ziarul de Gardă a intrat în „bucătăria” companiilor care activau sub umbrela „Bismobil Kitchen” atât în Republica Moldova, cât și în străinătate. Am discutat cu investitori, clienți păgubiți, dar și cu persoane din interiorul companiei. Ce am aflat, găsiți în articolul publicat mai jos:

Eșecul „Bismobil Kitchen”, văzut din „bucătăria internă” a companiilor. Administratorul firmei din Belgia vine cu detalii despre businessul cu bucătării la comandă: „Omul a visat cu ochii deschiși și a pierdut legătura cu pământul” – Ziarul de Gardă (zdg.md)

