Eșecul „Bismobil Kitchen”, văzut din „bucătăria internă” a companiilor. Administratorul firmei din Belgia vine cu detalii despre businessul cu bucătării la comandă: „Omul a visat cu ochii deschiși și a pierdut legătura cu pământul”

Mihail Șaran, fondatorul brandului „Bismobil Kitchen”, care gestiona în țară, dar și peste hotare zeci de companii prin intermediul cărora se comercializau bucătării la comandă a fost arestat pentru 20 de zile după ce oamenii legii au constatat că „ar fi înșelat mai mulți clienți care comandaseră produsele companiei”. Aceștia așteaptă să fie despăgubiți, după ce au rămas fără bucătăriile comandate, dar și fără banii achitați în avans pentru acestea la semnarea contractelor.

Marian: „Bismobil era firmă de concept și vânzări, iar producția se făcea la fabrici sub-contractate”

Dumitru Marian, administratorul „Bismobil Kitchen” din Belgia crede că situația în care a ajuns compania „Bismobil Kitchen” se datorează „cu siguranță managementului defectuos, dar nu bag mâna în foc că nu a fost și fraudă”. „Pot garanta că în Belgia nu am fraudat pe nimeni. Știu o mare parte din motivele pentru care am dat-o în bară, iar unele din ele sunt valabile și pentru România și Moldova”, zice Marian, contactat de ZdG.

„Nu este alb și negru. Acest Șaran pe care acum toată lumea îl vrea la pușcărie, chiar credea în ce face și ce spune. El chiar dorea să facă showroom-uri în toată Europa și chiar livra bucătării de calitate. E victima propriilor vise, nu e doar un țepar ordinar, cum îl descriu toți. Omul a visat cu ochii deschiși și a pierdut legătura cu pământul, dar nu a dat țepe intenționat”, crede Marian.

„Bismobil era firmă de concept și vânzări, iar producția se făcea la fabrici sub-contractate, care preluau proiectul și se ocupau de producție, livrare, instalare. Compania avea vânzări bune și a ales să investească bani în dezvoltarea companiei (a showroom-urilor, n.r..)”, a punctat administratorul firmei „Bismobil Kitchen” din Belgia.

„Problema este că au crescut mult mai repede decât și-au putut permite”

Marian afirmă că pentru zona de producție, compania a optat pentru contractarea companiilor de producere a mobilei cu experiență, dar că nu s-a „calculat scadența investițiilor, inclusiv a bucătăriilor de livrat”. „Problema este că au crescut (Bismobil Kitchen, n.r.) mult mai repede decât și-au putut permite și nu au reușit să ajusteze infrastructura și procesele de lucru. Eu și alți colegi am tot atenționat că nu e ok, dar ni se spunea că totul e calculat și că situația e sub control. Până n-a mai fost sub control”, consideră Marian.

Dumitru Marian povestește că magazinul din Belgia a fost deschis în ianuarie 2022, iar primul contract a fost semnat în luna februarie. Planul financiar (obligatoriu) depus la notar pentru deschiderea companiei în Belgia prevedea o compensare din partea companiei din R. Moldova de 50% din cheltuielile totale în primii doi ani, dar „această investiție nu a mai venit, asa că… am supraviețuit până în decembrie 2022”.

În Belgia: „Din păcate, avem 7 bucătării nelivrate”

În cele zece luni de activitate ale BK Belgia au fost semnate 20 de contracte și au fost realizate și instalate 13 bucătării la comandă. „Din păcate, avem 7 bucătării nelivrate”. Potrivit administratorului, cheltuielile fixe pentru magazinul Bismobil Kitchen din Belgia cu cei doi angajați erau de circa 16000 de euro. Prețul mediu de vânzare al unei bucătării era de circa zece mii de euro, iar costul ei de circa opt mii euro. Potrivit lui Marian „marja comercială oscila între 15-25%”.

„Eram la autogestiune financiară, pentru că restul proceselor erau dirijate din R. Moldova și România. Baza de date a clienților, marketingul, strategiile de vânzări, prețurile, prioritățile în producție, verificările tehnologice se făceau în Moldova”, a menționat Marian.

ZdG a scris vineri, 20 ianuarie, despre mai mulți clienți din R. Moldova ai companiei Bismobil Kitchen care au început să posteze mesaje de nemulțumire pe rețelele de socializare referitor la faptul că reprezentanții BK nu mai răspund la apelurile telefonice.

Oamenii erau îngrijorați că ar putea rămâne fără bucătării, dar și fără banii achitați în avans, așa cum s-a întâmplat în România în luna decembrie a anului trecut, când cele 14 magazine ale companiei moldovenești s-au închis, iar clienții au rămas prejudiciați.

Șaran: „Am avut prea mare încredere în parteneri”

Fondatorul și directorul Bismobil Kitchen, Mihail Șaran a declarat anterior pentru ZdG că „orice business poate falimenta oricând. Tragedia companiei BK a fost bine organizată. Nu am anticipat consecințele dure și de aceea suntem pe cale de faliment. Partea mea de vină este că am pierdut compania, clienții și investitorii. Este o tragedie pentru mine. Am avut prea mare încredere în parteneri”.

Ulterior acesta a postat pe pagina sa de Facebook: „Îmi pare rău de această tragedie care pare a fi un coșmar, experiență neplăcută și vise distruse din ultima perioadă. BK va intra în istorie cu multe proiecte realizate perfect la comandă. Proiect care nu se va mai repeta niciodată”, scria el, înainte de a fi reținut.

Mihail Șaran, directorul și fondatorul companiei „Bismobil Kitchen” a fost reținut pe Aeroportul Internațional Chișinău în timp ce intenționa să părăsească țara. Mihail Șaran se află în arest preventiv, după ce judecătorii i-au aplicat un mandat de arestare pe un termen de 20 de zile.

