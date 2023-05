VIDEO Judecătorul în dosarul Andronachi a dispus examinarea cauzei cu ușile închise. PA solicită CSM să intervină: „Este inadmisibil”

Procuratura Anticorupție (PA) anunță că vineri, 19 mai, judecătorul din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, a dispus examinarea cauzei penale de învinuire a ex-deputatului Vladimir Andronachi, în dosarul „Frauda Bancară”, în ședință închisă la cererea părții apărării. Potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, dosarul este examinat de magistratul Gheorghe Balan.

Astfel, PA informează că va solicita Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) intervenția legală pentru inițierea unei proceduri disciplinare împotriva judecătorului care a luat această decizie „ce contravine Codului de procedură penală, Constituției, și Convenției Europeană”. „Solicităm ca nou-formatul CSM, să examineze sesizarea pe acest caz cât de curând posibil”, se arată în comunicatul emis de Procuratură.

Totodată, șefa PA Veronica Dragalin a venit cu un „îndemn public și urgent” către Parlament să modifice Codul de procedură penală care să permită procurorilor să conteste așa tip de hotărâri judecătorești „contrare normelor legale”.

„Ca urmare, publicul larg, inclusiv jurnaliștii, vor fi interziși să afle informații despre desfășurarea cercetării judecătorești inclusiv despre declarațiile martorilor, conținutul mijloacelor de probă și argumentele părților în acest episod din frauda bancară pentru întregul proces de judecată.

Procuratura Anticorupție este de poziția fermă că toate cazurile de corupție trebuie judecate în ședințe publice, dar în special cauze care vizează interesul social cum este frauda bancară și persoane care dețin sau au deținut funcții de demnitate publică. Societatea are dreptul să cunoască cum a fost comisă cea mai mare fraudă din istoria Republicii Moldova prin care au fost sustrase miliarde de lei de la cetățeni. În plus, societatea are dreptul să cunoască despre acțiunile persoanelor care dețin sau au deținut funcții publice care aveau obligație să acționeze mereu în interesul statului și a cetățenilor.

Mai mult ca atât, ședințele publice permit cetățenilor să observe direct modul în care funcționează sistemul de justiție și să ceară socoteală procurorilor, judecătorilor, avocaților și inculpaților pentru acțiunile acestora în cadrul ședințelor de judecată. Procesele publice, de asemenea, asigură dreptatea și arată dacă sistemul nostru de justiție funcționează în mod corect și imparțial”, susțin reprezentanții PA.