„Vetting-ul pentru avocați este inutil” — reacția Uniunii Avocaților la propunerea Maiei Sandu. UARM vrea lista apărătorilor care ar fi implicați în grupări criminale

Declarația președintei Maia Sandu despre necesitatea ca avocații să fie supuși unui proces de verificare a integrității etice și financiare este privită „cu îngrijorare” de Uniunea Avocaților din Republica Moldova (UARM): „Instituirea unui proces de vetting pentru avocați este inutilă”. Uniunea Avocaților i-a cerut șefei statului o listă cu „orice abuzuri comise de avocați în exercitarea atribuțiilor profesionale”.

Uniunea Avocaților a emis luni, 20 octombrie, un comentariu oficial cu privire la un eventual „vetting al avocaților”. Uniunea consideră că „introducerea unui asemenea mecanism ar constitui o ingerință directă în exercitarea liberă a profesiei și ar contraveni principiilor statului de drept și dreptului constituțional la apărare”, adăugând că evaluarea externă a avocaților nu este prevăzută de nicio normă legală în vigoare.

Poziția oficială a președintei „trebuie tratată cu seriozitate, dat fiind rolul său constituțional”, punctează UARM. „În acest context, învinuirea generalizată a avocaților fără sesizarea organelor profesiei poate fi calificată drept manipulare și dezinformare a opiniei publice privind rolul avocatului în societate”, au scris reprezentanții UARM.

Totodată, Uniunea a făcut un apel către Președinție cu solicitarea ca șefa statului să prezinte cazurile în care decizii judecătorești ar fi fost influențate ilegal de avocați, cu indicarea judecătorilor și a dosarelor; lista avocaților care ar fi implicați în grupări criminale; și orice abuzuri comise de avocați în exercitarea atribuțiilor profesionale. Uniunea Avocaților spune că va examina aceste cazuri „în limitele competenței sale legale”.

„O asemenea abordare din partea președintei Republicii Moldova, care, venind din cea mai înaltă funcție a statului, poate fi percepută ca o intimidare a avocaților și o desconsiderare a profesiei de avocat.

(…) Din mesajul public al doamnei președintă se desprinde percepția că avocații ar participa la abuzuri și ar trebui verificați pentru onestitate – afirmații generale, fără suport faptic.

Uniunea Avocaților subliniază că onestitatea este o valoare universală, dar aceasta nu justifică aplicarea unui proces extraordinar de evaluare externă asupra unei profesii libere și autonome.

Atât timp cât avocații exercită liber și independent profesia, folosind pârghiile prevăzute de lege, activitatea lor este legală și protejată de Constituție. În cazul unor posibile abateri, competența de a constata sau sancționa revine organului de urmărire penală, instanțelor de judecată ori organelor profesiei, conform normelor legale”, scrie Uniunea.

UARM invocă: „Conform sondajului național de opinie «Justiție pentru Moldova», realizat de IPRE, avocații se bucură de cel mai înalt grad de încredere publică (72%), depășind alte categorii profesionale din sectorul justiției. Afirmațiile publice potrivit cărora avocații «comit abuzuri, influențează decizii ilegale sau fac parte din grupări criminale» sunt nefondate și distorsionează realitatea. Acestea riscă să submineze încrederea în avocat ca garant al dreptului la apărare și pot pregăti terenul pentru subordonarea politică a profesiei”.

„Evaluarea externă (vettingul) este o procedură excepțională, aplicabilă doar persoanelor care ocupă funcții publice – judecători, procurori, membri ai CSM și CSP. Avocații nu sunt funcționari publici, nu reprezintă statul și nu exercită puterea publică. Ei își desfășoară activitatea în regim autonom și independent, garantat de Constituție și lege. Organele interne ale profesiei – Comisia pentru Etică și Disciplină, Consiliul Uniunii Avocaților și Congresul Avocaților – sunt competente să asigure respectarea normelor etice și deontologice. Publicarea anuală a deciziilor disciplinare asigură transparența necesară. Prin urmare, instituirea unui proces de vetting pentru avocați este inutilă, nelegală și contrară principiilor statului de drept”, scrie UARM.

Uniunea Avocaților comunică necesitatea ca autoritățile statului „să respecte rolul constituțional al avocatului ca pilon al statului de drept, să susțină autonomia profesiei și să promoveze dialogul instituțional în locul presiunilor publice. Valorile esențiale ale profesiei – independența, libertatea, autonomia, confidențialitatea, secretul profesional și loialitatea față de client – sunt garanțiile fundamentale ale unui stat de drept autentic”.

„Orice tentativă de control extern asupra profesiei constituie o ingerință în autonomia avocaturii și o amenințare la adresa dreptului la apărare. Astfel de practici ar apropia R. Moldova de statele nedemocratice și ar pune în pericol parcursul său european. Avocații nu vor accepta și nu vor tolera ingerințe în libertatea și independența profesională. Ei își vor apăra libertatea și demnitatea cu mijloace legale și democratice. Într-un stat de drept, avocatul nu cere aprobarea statului pentru a apăra un om, iar statul nu are dreptul să-i verifice loialitatea. Apărarea trebuie să rămână liberă, independentă și demnă – pentru că doar așa dreptatea este reală”, potrivit UARM.

Uniunea Avocaților din R. Moldova scrie că rămâne „un partener deschis al autorităților pentru orice reformă reală, bazată pe dialog și respect reciproc”. Orice inițiativă legislativă care vizează profesia de avocat trebuie discutată și agreată cu organele profesiei, în spiritul Constituției și al obligațiilor internaționale asumate de R. Moldova, conchide UARM.

Joi, 16 octombrie, președinta Maia Sandu, fiind invitată în cadrul unei emisiuni la Realitatea, a vorbit despre reforma justiției și procedura de vetting. În context, aceasta a punctat că și avocații ar trebui să fie supuși unui proces de verificare.

„Nu vă supărați, dar cred că ar trebui să facem un vetting și avocaților, pentru că și avocații trebuie să fie oameni onești. Și avocații tot trebuie să-și demonstreze sursa veniturilor. Deci eu cred că noi trebuie să vorbim și despre o reformă a avocaturii. Eu nu sunt mare specialist, dar o să discut cu mai mulți specialiști și cred că trebuie să revenim la acest subiect. Au fost foarte multe abuzuri comise, inclusiv pentru că au participat și avocații în aceste abuzuri. Unii dintre ei, ca să nu generalizăm, Doamne ferește! Sigur că sunt oameni corecți și onești în rândul avocaților”, a declarat Maia Sandu.

Declarația ei a stârnit reacții în rândul juriștilor, care susțin că profesia de avocat este una autonomă și autofinanțată. „Statul nu contribuie la activitatea avocaților – nici financiar, nici logistic, nici instituțional. (…) Ce poate pretinde statul unei profesii căreia nu i-a oferit nimic?”, au comentat aceștia.