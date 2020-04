Veniturile din 2019 și proprietățile declarate de „principalii” polițiști din Republica Moldova

Cei mai importanți polițiști ai țării au făcut în 2019 tranzacții care vizează averile pe patru roți. Cel puțin acest lucru denotă din declarațiile de avere și interese depusă de aceștia la Autoritatea Națională de Integritate. Dacă ministrul Afacerilor Interne a renunțat la mașina pe care o cumpărase în leasing cu câțiva ani mai devreme, șeful Inspectoratului General al Poliției și șeful Poliției de Frontieră și-au achiziționat în 2019 automobile.

Pavel Voicu

Pavel Voicu, ministrul Afacerilor Interne, a trecut în actul de avere și interese un venit de 22 350 de euro după ce a renunțat la mașina de model Skoda pe care o cumpărase în leasing în 2017. Conform informației din declarația anuală, ministrul a returnat mașina, întrerupând astfel contractul de leasing.

Pavel Voicu indică în actul de avere și interese pentru anul 2019 salariul de 28 489 de lei în calitatea de ministru al Afacerilor Interne, funcție pe care o deține din 14 noiembrie 2019, salariul de 96 850 de lei în calitatea de ministru al Apărării între iunie-noiembrie 2019 și salariul de 105 639 de lei încasat pentru ianuarie-iunie 2019, când a drept consilier pentru misiuni speciale al președintelui Igor Dodon.

În 2019, ministrul a ridicat și pensie în valoare de 62 267 de lei.

Ministrul nu indică achiziții de bunuri imobile sau terenuri pe parcursul anului trecut.

Pavel Voicu locuiește într-o casă amplasată în Durlești. Imobilul cu două etaje, de 118 m.p., a ajuns în posesia familiei ministrului în urma unei donații de la părinții săi. Între 2007-2012, perioadă în care, oficial, casa era construită de părinții săi, Pavel Voicu a deținut diverse funcții de conducere în poliție, printre care și cea de comisar al sectorului Botanica și comisar al raionului Cimișlia.

Casa ministrului Afacerilor Interne Pavel Voicu

„Până la o anumită fază casa a fost a părinților, pe urmă eu am plecat în România trei ani de zile, m-am întors și am finisat-o. Împreună cu părinții am construit-o. Mama a fost în Italia vreo 12 ani, iar tata a fost mai mult cu mine. Eu am procurat lotul și am început construcția, apoi eu am fost în România și am activat trei ani de zile director general la o uzină metalurgică și am avut un salariu care mi-a permis să-mi finisez casa”, preciza ministrul, în noiembrie 2019, pentru ZDG, despre resursele financiare care i-ar fi permis construcția casei în care locuiește.

Vadim Cojocaru, șef al Inspectoratului General al Poliției

Vadim Cojocaru, șef al Inspectoratului General al Poliției din 19 noiembrie 2019, și-a cumpărat anul trecut o mașină de model Lexus LX 570 fabricată în 2008 cu 460 de mii de lei. În același act de avere, șeful IGP indică că a vândut automobilul, tot cu 460 de mii de lei, companiei „Sargu-Trans” SRL.

Lexus LX 570. Anul procucerii: 2008.

Imagine simbol. Sursa: 999.md

Pe tot parcursul anului 2019, potrivit actului de avere, familia Cojocaru a avut alte venituri, în valoare totală de peste jumătate de milion de lei. Suma este constituită din salariul lui Vadim Cojocaru la IGP – 5 813 lei, onorariul acestuia în cadrul Biroul Avocatului „Vadim Cojocaru” – 260 000 de lei și pensia – 133 589 de lei. Soția acestuia a ridicat un salariu de 112 103 lei la Liceul Teoretic „A. Russo” și o remunerare de 6 000 de lei de la Consiliul electoral al mun. Chișinău.

Familia deține în proprietate un apartament de 115,4 m.p., al cărui valoare este de 848 234 de mii de lei, și un apartament de 44,5 m.p., care valorează, potrivit actului de avere, 256 460 de lei.

La momentul completării actului de avere și interese pentru 2019, familia Cojocaru deținea în conturile bancare puțin peste 31 de mii de lei.

Corneliu Groza, șef al Poliției de Frontieră

Corneliu Groza, șef al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din 4 decembrie 2019, declară un venit de 494 062 de lei, drept remunerare în funcția de șef al Direcției de poliției a mun. Chișinău, pe care a ocupat-o până în iulie 2019 și o indemnizație la încetarea raportului de muncă în valoare de 289 008 lei. Totodată, pe parcursul anului trecut Corneliu Groza a ridicat și pensie de 78 048 de lei.

Soția acestuia a avut un salariu de 100 de mii de lei la compania „Exclusiv Cristina” SRL din România.

În declarația de avere, Corneliu Groza indică că familia sa deține în proprietate din 2003 ½ dintr-o casă de 138,4 m.p., iar în 2017 a intrat în posesia a două două bunuri imobiliare, unul de 92,1 m.p. și altul de 14,8 m.p.

La capitolul bunuri, Corneliu Groza mai indică ½ dintr-un teren intravilan de 0,058 ha, a cărui valoare este de 700 de mii de lei, și un alt teren de 0,067 ha, care ar valora 105 588 de lei.

Din 2019, familia Groza deține în proprietate un automobil de model Toyota, fabricat în 2018, care a costat 27 de mii de euro.