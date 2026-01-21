Uniunea Avocaților are un nou președinte. Prioritățile declarate de Anatolie Barbacar

Avocatul Anatolie Barbacar a fost ales în funcția de președinte al Uniunii Avocaților din R. Moldova (UARM) miercuri, 21 ianuarie. Acesta a acumulat 852 de voturi.

Pentru funcția de președinte al Uniunii au candidat 5 avocați: Natalia Balaban, Anatolie Barbacar, Alexandru Țurcan, Mihail Durnescu și Ludmila Spînu. Procesul de votare în cadrul Congresului Uniunii Avocaților din R. Moldova s-a încheiat la data de 21 ianuarie, la ora 17:00.

Anatolie Barbacar a acumulat cele mai multe voturi. Noul președinte al UARM activează în calitate de avocat din anul 2002. Începând cu anul 2023 este membru al Comisiei pentru etică și disciplină a UAM și formator la Centrul de Instruire al Avocaților.

Într-un interviu pentru juridicemoldova.md, acesta a declarat mai multe priorități în mandatul său de președinte al Uniunii Avocaților. Anatolie Barbacar a promis că:

– Remunerația avocaților urmează să devină una dintre prioritățile de bază a organelor de conducere a Uniunii Avocaților.

– Implementarea bunelor practici în activitatea Comisiilor din cadrul Uniunii Avocaților;

– modificarea, completarea Codului deontologic al avocatului, în mod evident, fiecare dintre avocați va avea posibilitatea de a se expune asupra noilor modificări;

– va fi asigurat și păstrart un dialog continuu cu fiecare dintre colegii avocați;

– colaborarea și promovarea activității Centrului de Instruire a Avocaților, inclusiv organizarea orelor de instruire la sediul Barourilor;

– asigurarea transparenţei decizionale;

– continuarea dialogului cu donatorii pentru realizarea și implementarea proiectelor activității de avocat;

– asigurarea respectării principiilor profesiei de avocat, respectarea strictă a deontologiei şi disciplinei profesionale de către avocaţi şi avocaţii stagiari;

– asigurarea și promovarea prestigiului profesiei de avocat;

– promovarea imaginii avocatului şi prestigiului profesional în societate, în faţa autorităţilor publice, instituţiilor private, atât pe plan intern cât şi internaţional;

– perfecţionarea standardelor deontologice;

– la fel este necesară și continuarea dialogului interprofesional cu autoritățile statului, Ministerul Justiției, Instanțele de judecată, Procuratura, Ministerul Afacerilor Interne, etc.;

– promovarea activității Asociației Tinerilor Avocați, Asociației Femeilor Avocate din Republica Moldova, Asociației Decanilor și Veteranilor;

– promovarea relațiilor internaționale, cooperarea cu barourile de peste hotarele Republicii Moldova.

Totodată, din partea Congresului au fost aleși 6 membri în Comisia de licențiere a profesiei de avocat: Artur Tarlapan (595), Gheorghe Vlas (593), Arina Țurcan-Donțu (588), Svetlana Onici (526), Sergiu Zaharia (503) și Procopie Zaharia (418).