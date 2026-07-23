Un tânăr de 21 de ani, trimis în judecată după o escrocherie de 2,4 milioane de lei. Victima a fost convinsă să ia credite și să lase banii în pungi, în diferite locații

O femeie a fost convinsă, timp de câteva zile, să ia credite, să-și sustragă economiile și chiar pe cele ale mamei sale, iar prejudiciul total a ajuns la 2,4 milioane de lei. Cauza penală în care un tânăr de 21 de ani este învinuit de escrocherie a fost expediată în instanța de judecată, a anunțat Procuratura mun. Chișinău.

Potrivit procurorilor, în perioada 6-8 mai 2026, acesta ar fi acționat împreună cu alți membri, deocamdată neidentificați, ai unui grup criminal organizat. Aceștia ar fi contactat victima și s-ar fi prezentat drept angajați ai unei bănci, ai Băncii Naționale a Moldovei și ai Poliției.

Sub pretextul că încearcă să prevină presupuse tranzacții frauduloase și să-i protejeze economiile, membrii grupării ar fi convins femeia să contracteze două credite în valoare totală de 700 de mii de lei. Ulterior, aceasta ar fi fost determinată să lase banii în pungi, în mai multe locații din mun. Chișinău indicate de escroci.

Potrivit PG, victima a fost apoi convinsă să retragă încă 700 de mii de lei din propriul cont bancar și să lase suma într-o altă locație indicată de membrii grupării. De asemenea, femeia ar fi fost determinată să retragă un milion de lei din contul mamei sale și să lase banii într-o pungă, într-o zonă forestieră din satul Goian, comuna Ciorescu.

Conform acuzării, la 8 mai 2026, tânărul s-ar fi deplasat în locul indicat și ar fi preluat suma de un milion de lei. Prejudiciul total cauzat victimei este estimat la 2,4 milioane de lei.

Învinuitul nu și-a recunoscut vina în comiterea faptei imputate. Acesta riscă închisoare de până la 15 ani, cu amendă în mărime de până la 1 000 000 de lei și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. Persoana vizată beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.