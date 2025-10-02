Un procuror anticorupție urmează să fie reevaluat de Comisia Vetting. CSP a respins raportul de nepromovare

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a respins joi, 2 octombrie, raportul Comisiei de evaluare a procurorilor (Comisia Vetting) în privința procurorului anticorupție Andrei Balan, care nu a promovat evaluarea integrității.

Pentru admiterea raportului și constatarea nepromovării au votat trei membri ai CSP – președintele Consiliului Superior al Magistraturii Sergiu Caraman, membrul numit din rândul societății civile de către Guvern Mihail Sorbala și membru numit din rândul societății civile de către Parlament Andrei Cebotari.

„Anunț opinie separată pe acest subiect. Consider că nu exista temei pentru a trimite la reevaluare, chiar dacă sunt anumite dubii. Suma eventual care putea fi exclusă excede suma care ar duce la promovare”, a declarat Sergiu Caraman.

Ceilalți șapte membri CSP au votat pentru respingerea raportului și restituirea dosarului pentru reevaluare.

Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat pe 12 septembrie că a propus nepromovarea evaluării externe a procurorului Andrei Balan din cadrul Procuraturii Anticorupție în rezultatul verificării integrității procurorului.

Conform sursei citate, procesul de evaluare a relevat că procurorul nu întrunește criteriile de integritate etică și financiară. Comisia a identificat dubii privind integritatea sa financiară, pe care acesta nu a reușit să le înlăture nici prin răspunsurile scrise, nici în cadrul audierii publice.

În 2021, CSP l-a desemnat pe Andrei Balan să investigheze sesizarea depusă de către ex-deputata Platformei Demnitate și Adevăr, Inga Grigoriu, privind acțiunile procurorului general Alexandr Stoianoglo în legătură cu expulzarea celor 7 profesori turci și pedeapsa cu care s-a ales fostul director al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Vasile Botnari. Ulterior, acesta a dispus refuzul în pornirea urmăririi penale pe acest caz, iar procesul penal inițiat a fost clasat.