Un bărbat din Chișinău, investigat pentru trafic de influență: ar fi promis unui șofer să-l scape de un dosar penal pornit pentru conducere în stare de ebrietate, în schimbul a șase mii de euro

Un bărbat din Chișinău este cercetat de procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție într-un dosar de trafic de influență. Acesta i-ar fi promis unui alt bărbat că-l poate ajuta să scape de un dosar penal pornit pentru conducerea vehiculului în stare de ebrietate, în schimbul unor mijloace bănești ilicite, conform unui comunicat de presă.

Potrivit materialelor cauzei, bănuitul ar fi susținut că are influență asupra persoanelor cu demnitate publică din cadrul unei judecătorii (judecători, n.r.) care urmau să examineze cauza penală a denunțătorului și că i-ar putea determina pe aceștia să pronunțe o decizie de achitare. Pentru soluționarea cazului, bărbatul ar fi pretins și primit șase mii de euro.