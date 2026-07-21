Bărbat condamnat la 23 de ani de închisoare pentru omorul unui fost prim-viceprim-ministru al R. Moldova, comis din cauza unei datorii

Bărbatul de 31 de ani, care l-a omorât pe Nicolae Andronati, fost prim-viceprim-ministru al R. Moldova, a fost condamnat la 23 de ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis, a anunțat marți, 21 iulie, Procuratura Generală (PG). Acesta a fost găsit vinovat pentru tâlhărie și omor comis cu deosebită cruzime.

Procurorii de la Bender i-au înaintat învinuirea pe faptul că inculpatul, l-ar fi ucis pe Andronati, pentru o pretinsă datorie pe care o avea față de acesta.

Potrivit acuzării, pe 24 februarie 2026, inculpatul ar fi pătruns în gospodăria bătrânului, în vârstă de 90 de ani, din raionul Slobozia și i-ar fi sustras 50 000 de lei și 5000 de euro. Imediat după comiterea faptei, pentru a ascunde urmele infracțiunii, inculpatul a legat victima cu un laț și a strangulat-o.

Inculpatul și-a recunoscut partial vina pentru fapta incriminată.

„Acesta a relatat că a efectuat niște lucrări de irigare în gospodăria victimei, care l-ar fi costat aproximativ 650 de ruble (aproximativ 700 de lei). Victima ar fi refuzat să achite costul, declarând că lucrările ar costa doar 30 de ruble, și numindu-l escroc pe inculpat, l-ar fi alungat din gospodărie. Inculpatul a mai declarant că, venind în altă zi să își recupereze banii, s-a certat cu victima și a sugrumat-o, și «fără a-și da seama pentru ce» a legat-o cu un laț”, a precizat PG.

Instanța de judecată a mai dispus și achitarea în beneficiul succesorului victimei suma de 400 000 de lei, cu titlu de reparare a prejudiciului moral cauzat prin infracțiune, precum și peste 80 000 lei, cu titlu de reparare a prejudiciului material.

Totuși, sentința este cu drept de apel. Inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare.

Nicolae Andronati a fost deputat în primul Parlament al R. Moldova (1990–1994), semnatar al Declarației de Independență din 27 august 1991 și fost prim-viceprim-ministru. A fost specialist în domeniul informaticii și tehnicii de calcul, membru titular al Academiei de Științe a Moldovei.

Aceasta avea 90 de ani și a fost găsit mort în satul Caragaș, raionul Slobozia.