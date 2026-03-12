Un angajat al Inspectoratului pentru Protecția Mediului ar fi fost reținut în flagrant în timp ce primea 10 mii de lei, de la un locuitor al comunei Trușeni

Un inspector principal din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, fiind bănuit de corupere pasivă, conform unui comunicat de presă.

Potrivit CNA, funcționarul a fost reținut în flagrant în seara zilei de miercuri, 11 martie, în timp ce primea sub control suma de 10 mii de lei de la un locuitor al comunei Trușeni, municipiul Chișinău. Banii ar fi fost pretinși în schimbul exonerării persoanei de răspundere contravențională pentru presupuse încălcări și pentru a evita restituirea unui eventual prejudiciu cauzat mediului, în legătură cu executarea unor lucrări pe un teren ce aparține denunțătorului.

Pe acest caz, CNA a inițiat o urmărire penală în baza „bănuielii rezonabile privind comiterea infracțiunii de corupere pasivă”.