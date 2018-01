(ULTIMĂ ORĂ) Judecătorul Iurie Obadă, cel care l-a trimis în arest pe Andrei Braguța, A FOST DEMIS

Judecătorul Iurie Obadă, cel care l-a trimis, în luna august 2017 în arest pe Andrei Braguța, tânărul decedat ulterior în penitenciar, a fost demis de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), prin vot unanim. Decizia CSM poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție în termen de 15 zile. Iurie Obadă s-a prezentat astăzi, 16 ianuarie, în fața membrilor CSM pentru a-și justifica acțiunile, însă nu a reușit să-i convingă.

„Nu am știut că suferă de o boală. Da, când l-am văzut în instanță am văzut că nu e normal. În încheierea mea am scris că era neadecvat, lovea cu picioarele în ușă, în geamuri, era dezbrăcat. Da, era corect ca procurorul să prezinte un alt demers pentru instituirea lui la psihiatrie”, a declarat Iurie Obadă în fața membrilor CSM.

Judecătorul a motivat decizia sa prin faptul că la acel moment, părinții lui Andrei Braguța nu erau la locul de față ca să-l ia acasă sub supraveghere, iar în starea în care se afla, Braguța era periculos pentru propria persoană și pentru cei din jur.

„Procurorul a spus ca în termen de 3 zile ambulanța a fost chemat de trei ori. Medicii au scris că are schizofrenie, care după cum am înțeles nu este boală psihică, e cauzată de alcool și de droguri”, a mai spus judecătorul Obadă în apărarea sa, menționând că acțiunile sale pe acest caz, nu arată „lipsa gravă de incompetență”. „În situația dată am fost pus în condiția de a examina mai rapid. Logic a fost să-l reținem. Ulterior procurorul trebuia să facă un alt demers. Undeva a patra zi el urma să fie instalat ca persoană constatată iresponsabilă. De ce l-au ținut mai mult, de ce procurorul nu a facut demersul, eu nu cunosc, Nu am fost la serviciu”, a mai declarat Obadă.

Întrebat de membrul CSM, Vera Toma, cum argumentează decizia sa în baza gravității infracțiunii comise de Braguța, Iurie Obadă a declarat că „a ținut cont de felul în care se comporta la acel moment Braguța și comportamentul lui la reținere”.

„Am considerat că pericolul e mai minor fiind în condiții de supraveghere. Lasându-l în stradă puteau fi alte consecințe. Consider că în termen de trei zile cât a fost reținut, trebuiau să se clarifice cu el”, a concluzionat Obadă.

Anterior, Colegiul Disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a încetat procedura disciplinară pe numele judecătorului Iurie Obadă, motivându-și decizia, prin faptul că în acțiunile magistratului nu au existat abateri de la legislație. Decizia Colegiul Disciplinar a fost ulterior contestată de către procurorul general, membru CSM, Eduard Harunjen și de către Inspecția Judiciară.

Pe 21 decembrie 2017, a fost eliberat din funcție procurorul Ivan Filimon, cel care a gestionat dosarul penal intentat la 15 august 2017 pe numele lui Andrei Braguța.

