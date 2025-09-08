Ultima oră A fost reținut Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Șor. A fost vizat în raportul Kroll. Alte 15 persoane au fost reținute pentru corupere electorală, finanțare ilegală și spălare de bani

Fostul deputat Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Ilan Șor, a fost reținut de organele de drept, duminică, 7 septembrie, afirmă surse ale ZdG. Instituțiile statului nu au confirmat, oficial, reținerea fostului deputat.



Într-un comentariu pentru ZdG, Centrul Național Anticorupție confirmă că „mai multe persoane au fost reținute ieri și astăzi (duminică și luni) în cadrul unei ample operațiuni, care a inclus peste 60 de percheziții, în cadrul unor dosare de finanțare ilegală a formațiunilor politice, corupere electorală și spălare de bani. Până la această oră au fost reținute 15 persoane, iar acțiunile procesuale sunt în desfășurare”. Instituția anunță că va reveni cu detalii.



Știrea se actualizează…

Viorel Melnic a fost ales deputat în Parlament în circumscripția uninominală nr. 48, deschisă pentru cetățenii din regiunea transnistreană după alegerile din februarie 2019, dar a renunțat la mandat în luna iulie, la scurt timp după ce Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor au părăsit R. Moldova. El și-a depus mandatul, spunând într-o declarație că în „parlamentul ales prin sistemul electoral mixt deputatul independent este limitat in posibilități și nu poate răspunde exigențelor alegătorilor, mai cu seama a celor care l-au ales”.

În perioada guvernării comuniștilor, Melnic a fost viceministru al Economiei, iar între anii 2008-2009, a fost şef al Serviciului Vamal al R. Moldova. Până în anul 2015 a făcut parte din Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, condus pe atunci de Igor Dodon.

El a fost exclus din organele de conducere ale Partidului Socialiştilor din Republica Moldova, după ce Dodon ar fi aflat despre implicarea lui Melnic în schemele frauduloase de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. La începutul anului 2016 Melnic a fost numit în funcția de consilier pe principii obștești pentru probleme economice, al primarului Ilan Șor. Ulterior, Viorel Melnic a devenit conducătorul AO „Pentru Orhei”, afiliată lui Șor.

Potrivit portalului anticorupție.md, Melnic a fost președinte al Consiliului de Administrație al băncii Unibank. Numele lui a apărut şi în raportul companiei Kroll, care investighează furtul miliardului din sistemul bancar moldovenesc. Melnic era vizat drept posibil complice la „Jaful secolului”, în calitate de acționar și președinte al Consiliului de administrație al Unibank. El a declarat însă pentru Rise Moldova, că a ieșit din bordul instituției financiare „înainte de scandalul Kroll”.