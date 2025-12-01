Trei tineri au fost condamnați după ce au jefuit un om în stradă

Doi tineri, în vârstă de 25 și 23 de ani, și o tânără de 25 de ani – au fost condamnați pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie săvârșită în iulie 2025, anunță procuratura municipiului Chișinău printr-un comunicat de presă, după ce a fost pronunțată sentința de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Conform probelor administrate de procurori, în noaptea lui 4 iulie 2025, cei trei tineri au atacat un bărbat în preajma gării feroviare din municipiul Chișinău.

„În acel moment, victima își aranja marfa pe trotuar pentru vânzare. La remarca bărbatului că nu are de vânzare nimic pentru ei, aceștia au recurs imediat la violență, lovindu-l în cap și aruncându-l la pământ, provocându-i mai multe leziuni, inclusiv fracturi ale brațului și o coastă ruptă”, se arată în comunicat.

Profitând de starea de incapacitate a victimei de a se opune, cei trei agresori au sustras mai multe bunuri – bijuterii, ceasuri, jucării și un telefon mobil și au părăsit locul infracțiunii. Potrivit procuraturii, valoarea bunurilor furate se estimează la peste 10.000 lei.

În urma agresiunii, victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Un inculpat și-a recunoscut integral vina, precizând că acțiunile sale au fost impulsionate de consumul de alcool. Ceilalți doi făptuitori au pledat nevinovați. Însă, este menționat în comunicat că doi dintre inculpați nu sunt la prima abatere de la lege, fiind implicați anterior în infracțiuni de furt și tâlhărie.

Conform comunicatului, au fost stabilite următoarele pedepse pentru aceștia: